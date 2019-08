El Girona és l'única opció de Gerard Gumbau

«Fins a quatre o cinc fitxatges, necessitem». Això va dir l'entrenador, Juan Carlos Unzué, a la roda de premsa prèvia al partit contra el Montpeller quan se li va preguntar sobre la possibilitat d'incorporar nous jugadors. La realitat actual de la plantilla gironina és que falten jugadors, i més quan un gran gruix de futbolistes, que formaven part de la disciplina blanc-i-vermella, han fet les maletes. La línia que ha quedat més minvada ha sigut el mig del camp. En total fins a tres jugadors han posat rumb lluny de Montilivi: Pere Pons a l'Alabès, i Aleix Garcia i Douglas Luiz al Manchester City, d'on provenien en condició de cedits. El Girona, per tapar les ferides que han deixat aquestes baixes, només ha anunciat la contractació d'un mig: Pape Diamanka. A ell se li suma Àlex Granell; i Borja Garcia i Samu Sáiz, tot i que no és la seva posició ideal.

Per tant, la feina que encara resta per fer als despatxos de Montilivi és considerable. El Girona necessita jugadors per, sobretot, cobrir la posició de pivot defensiu. Una demarcació que podria estar coberta en els propers dies. Aquí és on un nom propi entra en escena: el de Gerard Gumbau. Nascut a Campllong, el jove de 24 anys és un habitual en les travesses cada estiu. La seva contractació no serà fàcil, tot i que des de la localitat madrilenya apunten que la seva incorporació podria fer-se realitat ben aviat, ja que segons diverses fonts l'acord estaria molt a prop de concretar-se.

No obstant això, diversos clubs de Segona A i, algun de Primera, han mostrat interès a aconseguir els serveis del gironí. Tot i el reguitzell de pretendents amb els quals compta, Gumbau veuria amb bons ulls retornar al club on va fitxar en la seva etapa com a infantil (va marxar del club gironí al Barça B l'estiu del 2014). De fet, només tindria en compte una sortida del Leganés per tornar a vestir la samarreta blanc-i-vermella que tants cursos va portar, encara que mai va arribar a debutar amb el primer equip. A part del factor sentimental cap a la seva terra, també hi ha l'esportiu. Gumbau vol recuperar els minuts que ha perdut des que va arribar Mauricio Pellegrino al Leganés. Amb l'argentí assegut a la banqueta del municipal de Butarque, el de Campllong només s'ha vestit de curt en un total de vint partits la temporada passada: setze a Lliga i quatre a Copa.

Les negociacions entre tots dos clubs van en molt bon camí. Fins i tot, podrien concloure en els propers dies. No obstant això, el contacte entre l'entitat blanc-i-vermella i el migcampista de Campllong ve de lluny. Si el Girona encara no ha pogut fer oficial la incorporació de Gerard Gumbau per ocupar l'anhelada posició de pivot defensiu és perquè hi ha un element que ha complicat la seva sortida: l'any de contracte que li resta amb l'entitat blanc-i-blava (fins al 30 de juny del 2020). Una vigència contractual que fa que el Girona hagi hagut de plantejar-se si presentar una oferta en forma de cessió o de traspàs.

Segons ha pogut saber aquest diari, des de Leganés exposen que la marxa de Gumbau en forma de cessió seria inviable. Precisament per l'any que li fa estar lligat amb els madrilenys per una temporada més. Per tant, el mètode del traspàs seria el més factible per fer que el migcampista signés definitivament pel club on va créixer com a futbolista en el passat. Però no serà fàcil. El de Campllong té un clàusula de rescissió que s'eleva fins als sis milions d'euros. Una quantitat que des de la secretaria tècnica del Girona no es poden permetre. Malgrat això, l'any de contracte que li resta podria ser un element favorable als gironins, fent que el preu definitiu del traspàs rondés al voltant del mig milió d'euros.

La incorporació de Gerard Gumbau a les files del Girona significaria la tercera arribada d'un jugador de l'entitat madrilenya. El primer futbolista a aterrar a terrer gironines va ser David Timor, l'estiu del 2017. Amb aquest traspàs el migcampista iniciava la seva segona etapa amb el Girona, on va disputar cinquanta-vuit partits i va anotar nou gols. L'altre jugador provinent del Leganés és el carriler esquerrà Raúl García Carnero. Va arribar el passat mercat hivernal i va vestir-se de curt dinou vegades on no va poder estrenar el compte personal golejador però va donar una assistència de gol.