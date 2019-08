El Girona fa oficial el traspàs de Pedro Porro al City

El Girona i el Manchester City han arribat a un acord per al traspàs de Pedro Porro. El futbolista extremeny, de només 19 anys, va arribar al club ara fa dos estius per reforçar el juvenil. No només ha debutat amb el primer equip, sinó que s'hi ha consolidat arribant fins i tot a ser internacional en categories inferiors amb la selecció espanyola. El club de Montilivi no ha volgut que trascendeixin les xifres d'una operació que aportarà un bon pessic econòmic per afrontar les últimes setmanes de mercat amb garanties i tancar així les quatre o cinc operacions que la direcció esportiva té previst fer.

Porro deixa enrere els "dos millors anys de la seva vida" perquè el Girona li ha donat l'oportunitat de jugar a Primera. Diu estar "molt content" per la "feina feta", dona les gràcies tant als membres del "cos tècnic" com també als "companys" amb els quals ha compartit vestidor, alhora que deixa ben clar que l'entitat catalana "estarà marcada per sempre al meu cor".

De la seva banda, el director esportiu Quique Cárcel destaca "l'evolució molt important" que ha tingut el futbolista en aquestes dues últimes temporades i deixa ben clar que fitxar pel Manchester City "és el millor pel seu futur". No només per a ell, sinó també pels interessos del Girona perquè "ens ajudarà a mantenir les peces que volem".

Presumiblement, Porro jugarà aquesta temporada cedit pel club anglès al Valladolid.