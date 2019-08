Maffeo es torna a entrenar amb una màscara protectora

La pretemporada del Girona està destacant pel considerable llistat de noms que han hagut de passar per la infermeria blanc-i-vermella. El central Juanpe va patir una lesió muscular al quadríceps de la cama esquerra contra el Derby County en la victòria per 0-2 dels gironins el passat vint-i-cinc de juliol. En el mateix partit, l'escalenc Valery es va lesionar de gravetat en el lligament encreuat anterior de la cama esquerra. Una lesió que el mantindrà apartat dels terrenys de joc uns sis mesos. Mentre que Diamanka amb la mateixa lesió que el mencionat Juanpe, i Pablo Maffeo, que es va trencar el sol de l'òrbita de l'ull esquerre, van causar baixa durant l'estada a Manchester. Tot i el reguitzell de jugadors que han causat baixa durant la preparació per la competició oficial, amb el pas dels dies podem veure com alguns es van recuperant i tornen a calçar-se les botes per realitzar les sessions d'entrenament pertinents.

Precisament ahir, Pablo Maffeo, que viurà la quarta etapa amb el club de Montilivi després de jugar una temporada amb l'Sttugart alemany, equip que l'ha cedit al Girona, va reaparèixer als entrenaments amb una màscara que el protegeix de qualsevol cop que pugui patir a la cara. El carriler dret, va poder realitzar l'entrenament sencer al costat dels seus companys després d'haver estat unes dues setmanes de baixa. Un altre que també va tornar a vestir-se de curt per fer part de l'entrenament amb el grup és Sebas Coris. El de Tossa de Marc,que va vestir la samarreta del Nàstic de Tarragona en qualitat de cedit, tornar a vestir-se de curt, després d'haver superat una hèrnia discal que l'ha impossibilitat trepitjar el terrenys de joc durant els darrers mesos.

A part dels dos carrilers blanc-i-vermells, ahir es va poder veure també els altres dos lesionats de curta durada. Tant el central canari Juanpe com el migcampista Pape Diamanka, van tornar a trepitjar la gespa del camp d'entrenament gironí per entrenar-se.