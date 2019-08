L'amerenc Ferran Sarsanedas, en l'horitzó del Girona

El Girona està buit de migcampistes, sobretot en la parcela de pivot defensiu, i des de fa dies es parla que Gerard Gumbau podria acabar a les files blanc-i-vermelles en els propers dies. Ara, però, un altre nom entra en escena: Ferran Sarsanedas. Gironí i pivot defensiu com Gumbau (tot i que pot jugar en diverses posicions en el mig del camp). Sarsanedas només té 22 anys i ja és un dels veterans del Barça B, equip amb qui està realitzant una estada de pretemporada a la localitat empordanesa de Navata. La seva sortida de l'entitat blaugrana no serà cosa fàcil per la direcció esportiva del Girona. El migcampista encara la tercera temporada amb el filial culé, on és un dels veterans de la plantilla i on realitza les tasques de capità. Tot i això, des de l'entorn del futbolista veurien amb bons ulls la seva vinculació, a través d'un traspàs, al club de Montilivi.

De fet, que hagi nascut a terres gironines, exactament a la població d'Amer, podria fer coll avall que el capità del filial blaugrana s'unís al nou projecte del Girona. La incorporació de Sarsanedas a la disciplina gironina es veuria com una operacio molt beneficiosa per ambdues parts. No obstant això, el Girona encara no hauria mogut fitxa per intentar crear els primers apropaments de cara a la realització d'un traspàs.



Curs pràcticament en blanc

Nascut a Amer fa 22 anys, Ferran Sarsanedas fa patir una greu lesió la temporada passada al seu genoll esquerre. Exactament, l'amerenc es va trencar el lligament encreuat anterior d'aquesta cama el novembre de l'any passat en el partit on el Barça B s'enfrontava al filial de l'Espanyol en el conegut miniderbi de la Segona Divisió B. Una lesió que el va fer passar per quiròfan i posteriorment perdre's tota la temporada restant. Això feia que el jugador estigués un total de cinc mesos de baixa, fent que es vestís de curt al final d'any. Però la cosa es va allargar fent que Sarsanedas no disputés cap més partit des de llavors. No obstant això, va reaparèixer el passat 1 d'agost en el matx de pretemporada contra el Santfeliuenc.



Felix Correia (City), complicat

El mercat a Anglaterra tanca aquesta tarda, per això els equips anglosaxons s'afanyen per acabar de retocar la seva plantilla. I el Manchester City és un d'ells. Abans d'ahir, els citizens van tancar la incorporació de la promesa portuguesa, Felix Correia, provinent de l'Sporting de Portugal. De només 18 anys, el lusità ja ha estat vinculat, des d'Anglaterra, amb el Girona a través d'una cessió, operació que, però, altres fonts descartaven. De fet, des de l'entorn del jugador no s'haurien ni plantejat l'arribada del portuguès a terres gironines, ja que en ser jove necessita minuts per gaudir i poder exposar la seva millor versió. El futur de Felix Correia podria passar per una cessió al Breda holandès.