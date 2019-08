Douglas Luiz rep per fi el permís de treball i ja s'entrena amb l'Aston Villa

Ara fa dues setmanes, l'Aston Villa pagava 19 milions d'euros al Manchester City i tancava així el fitxatge de Douglas Luiz, un futbolista que aquestes dues últimes temporades ha jugat cedit al Girona a Primera. Uns problemes burocràtics, però, han impedit que el brasiler no s'hagi pogut entrenar amb els seus nous companys fins fa just un dia. Durant aquest interval de temps, Douglas ha viatjat al Brasil, on s'ha estat exercitant i posant a punt. Per fi ha rebut el permís de treball necessari per jugar a la Premier League, pel que ja treballa a Bodymoor Heath sota les ordres de Dean Smith. «Cada cop estem veient més la qualitat que esperem d'ell», deia el tècnic d'un conjunt que, tot i que acaba de pujar a la màxima categoria, ha invertit més de 100 milions d'euros en fitxatges.