El descens a Segona Divisió no ha impedit a l'empresa gironina Micgrup renovar per dues temporades més la seva condició de l'Hospitality del Girona. Aquest estiu, el club de Montilivi ha ofert a diferents empreses gironines la possibilitat de renovar l'Hospitality per dues temporades més i Micgrup ha acceptat com a mostra de confiança el projecte del Girona.