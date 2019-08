Fluixa imatge del Girona, a una setmana de l'inici de la lliga

"Tenim una afició de Primera i ara cal il·lusionar-la", deia ahir un Delfi Geli més que satisfet perquè el club de Montilivi ja havia arribat als 9.300 abonats tot i el descens de categoria. Doncs, l'equip ha decidit que avui no era el dia per il·lusionar la seva afició i ha ofert molt fluixa en el darrer partit de la pretemporada perdent a casa per 0-2 contra l'Osca, en un resultat que podria haver estat molt més ampli de no haver estat per les aturades de Juan Carlos.

La presència, per primer cop en un onze titular, de Samu Sáiz, Borja García i Stuani no ha servit perquè el Girona fés res de res atac. I en defensa encara ha estat pitjor. Amb un Marc Muniesa especialment desafortunat, l'Osca podria haver acabat marcant més gols que el 0-1 de Rani Raba a la primera meitat, en una jugada on Miguelón s'ha trobat una autopista davant seu per plantar-se sol davant Juan Carlos que ha aturat el primer xut però no ha pogut fes res quan Raba ha recollit el rebuig; o el 0-2, també de Raba, en una jugada on tres futbolistes de l'Osca s'han acabat plantant sols davant Juan Carlos.

A l'altre costat un Girona, que va passar amb Eusebio la temporada passada, no ha demostrat avui que tingui clar amb qui sistema vol jugar. Amb el 4-3-3 que ha proposat Unzué de sortida, Samu Sáiz ha quedat totalment desaprofitat enganxat en una banda; i ben entrada la segona meitat el tècnic navarrès ha optat per provar una defensa de tres amb Maxi Villa de central i Maffeo al carril.

Molta feina fer a una setmana de l'inici de la lliga.

Girona: Juan Carlos, Maxi, Alcalá, Muniesa, Mojica (Iago, min. 77), Cherta (Maffeo, min. 63), Granell, Borja García, Samu Sáiz, Marc Gual i Stuani (Pachón, min. 63).

Osca: Álvaro Fernández, Miguelón (Pero López, min. 70), Pulido (Hermoso, min. 83), Musto, Luisinho (Galán, min. 70), Mikel Rico (Seoane, min. 77), Mosquera, Juan Carlos (Eugeni, min. 63), Ferreiro (Joaquín, min. 79), Raba (Peñaloza, min. 70) i Escriche (Kevin min. 75).

Gols: 0-1, Dani Raba (min. 27); 0-2, Dani Raba (min. 65).

Àrbitre: Joan Ander González Esteban. Targetes grogues: Alcalá (Girona); Juan Carlos i Raba (Osca).

Estadi: Montilivi. 1.106 espectadors :