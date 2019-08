«El Girona té una afició de Primera i ara l'hem d'il·lusionar»

Estem a l'agost i el Girona anuncia que ha arribat als 9.300 abonats i està a tocar de superar la xifra de l'any passat. Com s'ha rebut aquesta notícia al club?

És una alegria i estem molt contents. L'únic que podem fer és donar les gràcies a tota aquella gent que ha renovat la seva confiança. És una satisfacció molt gran. També una manera de demostrar que l'afició s'està fent gran, que està creixent amb el pas de les temporades. Ha quedat clar que tenim una afició de Primera, que malgrat no sempre els resultats acompanyin estan al costat de l'equip.

Vostè esperava una resposta així de la gent tot i la pèrdua de categoria?

És evident que, després de baixar, esperàvem una petita davallada. Estàvem bastant a l'expectativa per veure com responien els aficionats. Sí que ens ha sorprès una mica i la notícia és molt bona. Ara molta gent demostra que el Girona és el seu primer equip i no passa com abans, que hi havia d'altres prioritats. La resposta després de tornar a Segona ha sigut espectacular i això ens dona molta força. Seguim creixent, passi el que ens passi.

L'objectiu és pujar, com s'ha dit en més d'una ocasió. Ha de funcionar l'equip, però és evident que el Girona necessita el suport de l'afició. Almenys, aquest punt ja sembla que rutlla, no troba?

És evident que hi ha moltes claus que determinaran si l'equip podrà o no lluitar per intentar tornar el més aviat possible a la Primera Divisió. Una d'elles és que la gent estigui amb nosaltres. Si volem pujar és indispensable que Montilivi s'ompli cada dues setmanes. Ara, també és cert que l'equip ha d'il·lusionar la gent i despertar aquest sentiment. Treballar perquè cap d'aquests abonats es penedeixi d'haver pres aquesta decisió.

Falten unes setmanes perquè es tanqui el mercat i la plantilla encara està a mig fer. És optimista?

Crec i estic convençut que farem un bon equip. S'han quedat futbolistes de l'última temporada, amb experiència a Primera. A més s'està fitxant frescor i il·lusió. A tot això se li han de sumar els que encara han d'arribar, perquè es fitxarà alguna cosa més. El que està clar és que tindrem bons jugadors. Ara bé, el que s'ha de construir és un equip que competeixi. Del que estic segur és que la gent que tenim ara està implicada al cent per cent.

També Stuani? Perquè de moment, a la primera quinzena d'agost encara és a Girona i no ha marxat pas.

Ja s'ha parlat d'aquest tema més d'una vegada i s'ha dit el que s'havia de dir. Ara mateix, en Cristhian està amb nosaltres i estic segur que ens continuarà donant el bon rendiment que ha ofert aquestes últimes dues temporades i que l'ha convertit en un jugador tan valuós per a nosaltres i alhora tan estimat per a la nostra afició.