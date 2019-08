9.300 abonats a tocar d'un rècord històric abans que comenci la Lliga

Fred i desencantat va ser l'ambient, ara fa una setmana, que va viure Montilivi coincidint amb el Trofeu Costa Brava, una cita que serveix per presentar en societat l'equip i també com a termòmetre per calibrar les sensacions a la gespa i a la graderia. Poques conclusions es van poder treure veient els 2.649 espectadors, una pobra entrada sobretot si es compara amb la de les dues edicions anteriors: per veure el Tottenham, un any enrere, hi havia 7.340 persones. Es disparava la xifra amb la visita del Manchester City, que va superar la barrera dels 10.000. L'expectativa que genera jugar a Primera no és la mateixa que si toca competir a Segona; el descens encara és recent i l'equip, en construcció. Ingredients, sumats a la imatge del dia del Montpeller, que van deixar a l'aire diverses qüestions. Una d'elles, la de saber com respondria l'afició després del sotrac, tornant a la categoria d'argent per més que s'hagi enviat un missatge ambiciós des de tots els estaments del club. A l'hora de la veritat, amb els números a la mà, la realitat dista, i molt, del que es podia pensar veient tres quartes parts de l'estadi buides el dia del Costa Brava. La gent està amb l'equip. És més, vol estar al seu costat aquesta temporada, tot intentant aportar el seu granet de sorra per tal de lluitar per l'ascens. Així ho demostra que, a principis d'agost i abans que hagi començat la Lliga, la xifra d'abonats s'hagi disparat fins al punt d'estar a tocar de batre el seu màxim històric.

Des que es van presentar la nova campanya d'abonaments, que la resposta de l'entorn ha sigut més que positiva. Sorprenent al mateix temps. Malgrat el descens i les suposades conseqüències (una categoria menys, rivals d'una altra entitat, fuga de jugadors...) la gent ha renovat la seva confiança. Ahir el club anunciava que s'ha arribat als 9.300 abonats. Una molt bona xifra i que es queda molt a prop dels 9.500 que es van aconseguir la temporada passada a la Primera Divisió, el sostre històric de l'entitat. Segons s'informava des de Montilivi, el Girona ha pogut mantenir el 98 per cent dels abonaments de l'últim any. Un total de 8.650 persones han renovat, mentre que hi ha hagut 650 noves altes. Tampoc ha sigut cap impediment la tranformació que ha viscut l'estadi, que ha vist reduït el seu aforament, passant dels més de 14.000 seients als 11.200 que es calculen per aquest exercici. Un total de 1.200 abonats dels 1.400 afectats per aquesta readaptació també han apostat per la continuïtat encara que se'ls hagi canviat la localitat en una altra zona del camp.

Ara, l'objectiu del Girona és ben clar. Veient que l'afició està al seu costat, té coll avall que més aviat que no pas tard batrà el seu propi rècord i és per això que s'ha fixat un nou límit: els 9.501 abonats. Queden, per tant, només dos centenars de noves altes per tancar. El període d'inscripció s'obrirà aquest dilluns a partir de les 9 del matí. Serà quan es posi a disposició dels aficionats els 200 últims abonaments disponibles. En aquest cas no caldrà que ningú s'inscrigui a cap llista d'espera, però sí que existeix un requisit indispensable: donar-se d'altra com a soci, abans de fer-se abonat.



A anys llum del Saragossa

Arribarà el Girona als 9.501 abonats aquest curs, veient com està responent l'entorn, i quan ho aconsegueixi batrà el seu rècord històric. Però lluny quedarà de les xifres d'altres clubs. Les últimes dades oficials situen el Saragossa com l'equip que presenta una massa social més gran de tota la Segona Divisió. Compta amb 24.414 abonats i supera així l'Sporting, que en té 21.102. Un esglaó per sota hi ha el Deportivo, amb 19.061. Després hi ha el Cadis (15.065), Màlaga (15.000) i Las Palmas (11.029). Per darrere del Girona, clubs com el Rayo Vallecano (9.000), Racing (7.941), Elx (7.000), Almeria (6.809) o Tenerife (5.000).