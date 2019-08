mercat El Rayo Vallecano farà caixa amb el traspàs de Porro a Manchester

? Aquesta mateixa setmana el Girona ha tancat una operació que engreixarà el seu compte corrent. La venda de Pedro Porro al Manchester City fa que el club de Montilivi perdi un dels seus jugadors amb més projecció, però al mateix temps li permetrà ingressar una més que interessant quantitat de diners que li poden servir per, d'una banda, retenir alguns futbolistes que poden estar pensant a canviar d'aires i, de l'altra, fitxar primeres opcions al mercat per completar una plantilla d'allò més competitiva i aspirar a tot. L'operació s'ha xifrat en una quantitat que ronda els 12 milions d'euros, però no serà el Girona l'únic equip que rebrà un bon pessic. El Rayo, el seu club anterior, va guardar-se un percentatge de venda d'entre el 15 i 20 per cent quan va acordar enviar-lo cap a Montilivi. D'aquesta manera, els madrilenys rebran al voltant d'uns dos milions d'euros. A part, uns 200.000 euros per la formació del jugador.