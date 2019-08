Àlex Granell i Marc Gual lideren l'apartat ofensiu amb dos gols

Amb dos gols, Àlex Granell i Marc Gual s'han convertit en els màxims golejadors de l'estiu. El capità gironí va marcar contra el Derby County i contra el Leeds, de penal; mentre que el davanter badaloní va veure porteria en els dos primers amistosos (contra l'Al-Arabi i el Bournemouth) i ja no ha marcat més. Els altres golejadors han sigut Soni, Borja García, Juanpe, Lozano i Mojica, amb un gol cadascun. En l'apartat d'assistències, el líder és Paik, que n'ha repartit dues. També han contribuït Soni, Muniesa, Marc Gual i Borja, amb una. Dels nou gols encaixats, sis han estat per a Suárez i tres per a Juan Carlos. I d'entre els 35 jugadors que han participat, només dos han tingut minuts en els set amistosos: Iago López i Pachón.