El Girona arriba als 9.501 abonats, el seu sostre històric

Ni el descens a Segona ni tampoc la mala actuació del passat dissabte contra l'Osca ha desil·lusionat l'aficionat del Girona. Tant és així que avui el club ha batut el seu sostre històric, arribant als 9.501 abonats i superant la xifra de l'última temporada a la Primera Divisió. Els 200 darrers abonaments disponibles s'han exhaurit avui en poc més d'una hora.

D'altra banda, s'han esgotat totes les entrades que hi havia a la venda pel partit d'aquest diumenge contra l'Sporting de Gijón corresponent a la primera jornada del campionat de lliga. El club demana a tots aquells abonats que no hi puguin assistir, que alliberin la seva localitat perquè l'estadi presenti la millor imatge possible.