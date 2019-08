El central Ignasi Miquel s'incorpora al Girona

El Girona acaba de fer oficial el fitxatge del central Ignasi Miquel. El central català arriba provinent del Getafe i signa per la present temporada en calitat de cedit. Miquel, de 26 anys es va formar a les categories inferiors del Barcelona, Cornellà i Arsenal. Amb l'equip anglès va debutar a la Premier League.

A Anglaterra és on ha disputat més partits, també va enfundar-se la samarreta del Leicester com a cedit i del Norwich City, equip que va invertir prop de dos milions per fer-se amb els seus serveis. El 2015 va decidir tornar a Espanya on hi ha estat jugant des d'aleshores. Ponferradina, Lugo, Màlaga i Getafe han sigut els conjunts per on ha passat.

El jugador serà presentat demà a les 16 hores a Montilivi.



Pachón, a l'Andorra

D'altra banda el Girona ultima la sortida del davanter Àlex Pachón, que jugarà aquesta temporada cedit a l'Andorra a Segona B, categoria on ja va competir el curs passat amb el Peralada. Tot i que els andorrans ja han anunciat el fitxatge, des de Montilivi afirmen que falten ultimar els darrers serrells de l'operació, tot i que aquesta acabarà reixint.