Deixar Montilivi per continuar a l'elit

Deia Pedro Porro la setmana passada que sempre durà el Girona al cor. Jugui on jugui. Segurament fins després de penjar les botes, d'aquí a un grapat d'anys. Ell, com gairebé qualsevol futbolista, prioritza la seva pròpia carrera esportiva i la situa per davant dels colors. Siguin els que siguin. L'extremeny si no oblidarà Montilivi és perquè aquí és on ha fet el salt a l'elit, on ha pogut debutar a Primera. Ara bé, com d'altres, ha decidit canviar d'aires. Per les raons que siguin; una d'aquestes, perquè és molt més temptador jugar a Primera que no pas fer-ho a Segona. Si uns dies enrere s'oficialitzava el seu traspàs al Manchester City a canvi d'una xifra propera als 12 milions d'euros, ahir es va confirmar el que tothom ja donava per fet: jugarà prestat al Valladolid, que es guarda una futura opció de compra. Per tant, Pedro Porro aparca el seu passat recent al Girona i ho canvia per continuar al capdamunt, a l'elit. No és l'únic que ha seguit aquest mateix camí. Altres futbolistes també han canviat de colors i ho han fet per quedar-se a Primera. Ja sigui a la Lliga espanyola o a l'estranger.

Un altre cas és el de Pere Pons. Anys i panys al club, fins que una oferta temptadora de l'Alabès va provocar que decidís marxar, després d'haver-ho rumiat durant un bon grapat de dies. Se'n va anar traspassat a canvi de dos milions d'euros per continuar a Primera. Més caixa va fer el Girona amb la venda de Portu. El davanter murcià, en aquest cas, es quedarà a l'elit per defensar els colors de la Reial Societat. En canvi, Bernardo Espinosa continua sent propietat de l'entitat de Montilivi, però el central ha marxat cedit a l'Espanyol, que se'n guarda una opció de compra al final d'aquesta temporada. Pel que fa a Raúl García, el gallec ha canviat Girona per Getafe. Va jugar els últims sis mesos del passat curs a les ordres d'Eusebio Sacristán, però tenia un acord amb el club madrileny des de feia temps. En aquest mateix sac també s'hi poden incloure tant Patrick Roberts com Douglas Luiz. Tant un com l'altre van ser blanc-i-vermells, encara que cedits pel City. El primer juga al Norwich, de préstec per l'equip de Manchester. El brasiler va ser traspassat a l'Aston Villa i dissabte va debutar a la Premier League. Ara cal esperar a veure on acabaran homes com Iraizoz, Ramalho i Aleix Garcia.