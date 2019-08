El Girona arriba tot i el descens al seu sostre històric d'abonats: 9.501

La pretemporada no convida, precisament, a l'optimisme però de moment l'afició està responent de manera massiva. El Girona, tot i el descens a Segona, ha batut el seu sostre històric d'abonats, fent ahir el que feia el número 9.501 i tancant l'aixeta almenys pel que fa a aquest curs. D'aquesta manera el club supera així el seu registre històric, i aconsegueix testimonialment més abonats ara a la categoria de plata que en la seva etapa a Primera Divisió. Els últims 200 abonaments disponibles es van esgotar ahir en poc més d'una hora, després que divendres el Girona hagués habilitat aquest dia com el primer per atendre les últimes peticions, obertes a qualsevol persona encara que no figurés en cap llista d'espera. Ja no caldrà allargar-ho més.

Amb un aforament de Montilivi reduït als 11.200 espectadors, disposar de 9.501 abonats redueix el nombre d'entrades que hi haurà a la venda els dies de partit. Per això el club també es va veure obligat a anunciar ahir que ja no hi ha localitats disponibles per al duel amb l'Sporting d'aquest diumenge (18.30), que servirà per donar el tret de sortida a la Lliga de Segona Divisió. D'aquesta manera està garantida una magnífica entrada a l'estadi, tot i que en funció de la resposta del soci es veuran més o menys seients buits. El Girona, en aquest sentit, va recordar als abonats que no puguin assistir al partit que poden alliberar la seva localitat a través de la web del club per afavorir una major assistència i obtenir un descompte en el futur carnet del curs vinent.

Després d'una renovació majoritària, de més del 90% dels abonats de la passada temporada, a Primera Divisió, les places per a noves altes s'han cobert amb gran celeritat. Tot i el descens, la promesa de fer un equip competitiu que lluiti per tornar a pujar ha engrescat els seguidors, malgrat les males sensacions de la pretemporada. Això i també uns preus molt competitius: un abonament de gol nord ha costat 100 euros, el mateix preu que tenia la temporada 2009/10, tot just la segona a la categoria de plata després de l'ascens el 2008, en un context molt diferent de l'actual.

El Saragossa és l'equip que presenta una massa social més gran de tota la Segona Divisió. Compta amb 24.414 abonats i supera així l'Sporting, que en té 21.102. Un esglaó per sota hi ha el Deportivo, amb 19.061.