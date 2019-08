El Girona rescindeix el contracte de Doumbia

El Girona i Seydou Doumbia han decidit de mutu acord rescindir el contracte que els unia fins al juny del 2021





El Girona rescindeix el contracte de Seydou Doumbia.



Un sou de primera estrella

El davanter de Costa d'Ivori es va incorporar a la plantilla blanc-i-vermella la temporada passada, procedent de l'Sporting de Lisboa.En el seu any a Montilivi, Doumbia ha acabat disputantvestint la samarreta del Girona (nou com a titular) i ha aconseguit, dos en Lliga i un a la Copa del Rei.Doumbia va arribar a Montilivi i Cárcel i el Girona li van signar un contracte d'estrella per tres temporades. Abans de la renovació de Cristhian Stuani, Doumbia era el jugador més ben pagat del Girona el curs passat. El club gironí no fa mai públiques les xifres dels seus contractes, però diferents fonts situaven el sou de Seydou Doumbia a Primera Divisió a la ratlla dels dos milions d'euros.