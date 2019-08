Doumbia deixa el Girona i renuncia als dos anys de contracte

La incorporació del nou central Ignasi Miquel no va ser l'únic moviment d'ahir a les oficines de Montilivi. Abans que es fes oficial la seva incorporació, des del club gironí es va anunciar la baixa d'un dels jugadors blanc-i-vermells que més crítiques ha generat durant els últims mesos: la de l'ivorià Seydou Doumbia. En el comunicat oficial s'anunciava que el davanter i el Girona «decideixen de mutu acord rescindir el contracte que es vinculava». Aquest pacte ha fet que un dels jugadors amb una de les fitxes més altes de la plantilla marxi de l'entitat gironina sense rebre cap compensació econòmica, ja que si el Girona hagués trencat el contracte del jugador sense arribar a aquest acord, haurien d'haver-li abonat una quantia propera als 3,2 milions d'euros.

De fet, es preveia que aquest dia havia d'arribar més aviat que tard degut a les mostres que donaven tant el jugador com el club. La temporada de l'ivorià no va ser gaire bona: només va poder marcar tres gols en els vint-i-dos partits que va disputar entre Lliga i Copa. Amb la temporada acabada i el seu futur amb el club gironí penjant d'un fil, els rumors sobre la seva sortida a clubs turcs o russos, on té un bon cartell, eren cada cop més freqüents. A més el jugador, amb el permís del club, es va incorporar més tard a la pretemporada i, inicialment, va treballar a banda del grup, a l'espera de concretar l'adeu. Un altre motiu que deixava entreveure que el seu futur estava lluny de les terres gironines va ser que l'atacant no va gaudir de minuts en cap dels partits amistosos de pretemporada. Tot i això, va ser presentat davant de la parròquia gironina en el Trofeu Costa Brava, però estava clar que sortiria perquè a finals del curs passat, amb el descens consumat, ja havia deixat clar que no volia jugar a Segona.

Amb més pena que glòria

Seydou Doumbia va arribar la temporada passada a Montilivi provinent de l'Sporting Club de Portugal com un dels fitxatges més prometedors de la història recent del Girona. Els seus números amb el conjunt portuguès la temporada prèvia al seu fitxatge no van ser gaire bons. No va veure porta en catorze partits a Lliga però va sumar un total de vuit gols comptant totes les competicions. El curs 2015-16 el va començar amb el Basilea suís, equip on va romandre mig curs i va poder veure porta vint cops a la Lliga i un a la Lliga de Campions. Gràcies al seu gran rendiment, el Newcastle anglès es va fixar en ell. Tot i la gran primera meitat de competició que va realitzar, a Anglaterra només va poder vestir-se de curt tres cops. El curs abans d'arribar al conjunt suís, Doumbia va compaginar la Roma, amb qui va marcar dos gols a la Serie A, amb el CSKA de Moscú. Aquella temporada amb el conjunt rus va veure porta onze vegades: set a la Lliga russa, tres a la Lliga de Campions i un a la Supercopa russa. De fet, amb l'equip rus és amb qui ha pogut destacar més al llarg dels anys. S'ha enfundat la samarreta del combinat de la capital russa prop de cent cinquanta cops i ha anotat un total de noranta-cinc gols. Tot i aquest cartell en grans clubs europeus i a la Champions, a Girona hi ha passat amb més pena que glòria als seus 31 anys.