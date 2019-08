El Girona reforça l'eix de la defensa amb el català Ignasi Miquel

El Girona va fer oficial ahir el setè reforç per la present temporada. Es tracta del defensa central Ignasi Miquel. El barceloní aterra a Montilivi provinent del Getafe i signarà per una temporada, ja que arriba en qualitat de cedit. Tot i això, des del club es guardaran una opció de compra quan acabi el curs. La incorporació de Miquel significa vàries coses per al Girona. És la setena cara nova per al present curs després de les de Maffeo, Jairo, Juan Carlos, Diamanka, Marc Gual i Samu Sáiz. Arriba per reforçar una línia defensiva mermada, i més si les especulacions sobre la sortida de Marc Muniesa a Qatar es fan realitat; i serveix per posar fi a més de tres setmanes sense que els blanc-i-vermells presentessin un nou jugador (l'últim va ser el mencionat Samu Sáiz el passat 18 de juliol).

El fitxatge de Miquel arriba en un moment delicat a Montilivi. Durant tres llargues setmanes no s'han anunciat noves incorporacions al combinat blanc-i-vermell, però a això se li ha de sumar la pretemporada, en la qual els gironins han anat de més a menys guanyant d'entrada el Bournemouth (2-1) i el Derby County (0-2), havent aconseguit un sol empat contra el Nàstic (1-1) i perdent contra Leeds (3-2), Montpellier (0-1) al Trofeu Costa Brava i contra l'Osca (0-2), cosa que ha deixat un regust agredolç a l'afició. A més, a tot això, s'hi afegeix la falta d'efectius a l'eix de la defensa afeblida per les sortides de Jonás Ramalho, encara sense equip, i de Bernardo Espinosa a l'Espanyol. Per tant, l'anunci del català serveix una mica per apaivagar els ànims de l'aficionat gironí que espera amb ànsies que el seu equip faci un bon paper en l'estrena del retorn a Segona Divisió, diumenge vinent a dos quarts de set de la tarda a Montilivi. On ja es podria veure el nou central gironí enfundar-se la samarreta blanc-i-vermella per primer cop.



Periple per Anglaterra

Ignasi Miquel va començar a jugar a futbol a la base de l'Espanyol i a la del Barcelona, on va romandre fins la categoria cadet. En aquell moment va canviar la gespa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper per la del Municipal de Cornellà. Amb l'equip llobregatenc va firmar una gran temporada en què durant la meitat de la competició va encapçalar la Lliga per davant del seu exequip i de l'Espanyol. Una fita que va cridar molt l'atenció a tothom i que va fer que no passés desaparcebut per a ningú. La selecció de Catalunya cadet el va incoporar en una convocatòria per a un torneig autonòmic on va despuntar. Gràcies al nivell que va mostrar se li van obrir diverses portes. Una d'elles, la de l'Arsenal. Un destí desitjós però alhora diferent a tot allò que l'Ignasi Miquel havia viscut. Tot i això, el central va gaudir de minuts amb el sub18 de l'equip londinenc. Això feia que compartís vestuari amb futbolistes amb una edat major a la seva.

El seu debut amb el primer equip d'Arsene Wenger, on va coincidir amb dos ex del Barça com Cesc Fàbregas i Fran Mèrida, no va arribar fins dues temporades més tard. Concretament el 20 d'agost del 2011 en un partit de la Lliga anglesa en què l'Arsenal rebia el Liverpool a l'Emirates Stadium. El barceloní va estrenar-se degut a la lesió del francès Koscielny. El sis de febrer de 2011, el barceloní es va enfundar la samarreta gunner per primer cop en un partit de Champions League contra l'Olympiakos grec. En aquest enfrontament Miquel va gaudir de quaranta minuts després d'entrar al terreny de joc en substitució d'André Santos.

Tot i la seva joventut i la seva progressió, Miquel no va tenir els minuts desitjats amb el club de l'Emirates Stadium (només va disputar cinc partits a la Premier League). La seva poca continuïtat va fer que des de les oficines del club anglès se li busqués alguna sortida en forma de cessió. El Leicester va ser l'equip on va acabar. La següent temporada el Norwich City de la Championship va pagar prop de dos milions d'euros per incorporar-lo a les seves files. Amb el club groc va romandre una temporada abans de tornar a la Lliga espanyola. Ponferradina, on va disputar vint-i-cinc partits a Segona, i Lugo, on va jugar-ne quaranta-nou en dues temporades, van ser els seus conjunts a la divisió de plata. Després vindria el salt a la màxima categoria de l'elit del futbol espanyol. El Màlaga es va fixar en ell i va invertir-hi mig milió per incorporar-lo (mercat d'hivern 2017/18). Amb el club andalús es va vestir de curt vint vegades. Tot i els pocs enfrontaments que va jugar amb el Màlaga, el Getafe va decidir incoporar-lo la passada temporada. Els madrilenys van fer un esforç econòmic en pagar uns cinc milions d'euros. Malgrat això, el català no va poder gaudir dels minuts que voldria ja que només va poder disputar set partits amb l'equip entrenat per Pepe Bordalás. El nou fitxatge del Girona només s'ha enfrontat dos cops al seu nou equip. El primer cop va ser el disset de gener del 2016 quan vestia la samarreta de la Ponferradina en un partit corresponent a la Segona Divisió. L'equip castellà va acabar perdent aquell partit per 4-0. El darrer cop va ser la temporada 2017-18 a Primera Divisió amb el Màlaga. El partit va acabar amb empat a 0 i Miquel va jugar tot el partit a La Rosaleda.



A prop el retorn de Bueno

La incorporació d'Ignasi Miquel podria no ser la darrera en la defensa. Degut a la manca d'efectius en aquesta parcel·la (Juanpe, Alcalà, Maxi Villa, que tot apunta que pujarà al primer equip del Girona, i Muniesa, que té el futur incert), els blanc-i-vermells necessiten fer arribar jugadors per tapar els forats que es puguin ocasionar. Un dels noms que ahir va sonar amb més força és el de l'uruguaià Santi Bueno. El central va rescindir el contracte que el lligava al FC Barcelona i ara és lliure de negociar amb qualsevol equip. La possible arribada del central de vint-i-un anys al Girona suposaria el retorn del jugador a les files blanc-i-vermelles. De fet, Bueno va vestir la samarreta del Peralada les últimes dues temporades, quan els xampanyers eren l'equip filial del Girona, i va disputar un total de 41 partits. Dinou i vint, respectivament, a Segona Divisió B.