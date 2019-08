El migcampista Gerard Gumbau ja és a Girona per passar la revisió mèdica i firmar pel club de la ciutat. El seu fitxatge, per tant, serà oficial en les pròximes hores. Nascut a Campllong, el jove de 24 anys s'ha quedat sense lloc al Leganés amb l'arribada de Roque Mesa, on ha jugat les últimes temporades, i tornarà a Montilivi, on es va formar fins que el 2014 en va sortir rumb al Barça B. L'operació, segons diverses, fonts, serà un traspàs, pel qual el Girona abonarà al voltant de mig milió d'euros als madrilenys.

Conscient que havia de buscar-se una sortida des de feia setmanes, Gumbau tenia clar que la principal motivació era tornar al club on va jugar des dels infantil fins que va marxar al Barça B l'estiu del 2014. A part del factor sentimental cap a la seva terra, també hi ha l'esportiu. Gumbau vol recuperar els minuts que ha perdut des que va arribar Mauricio Pellegrino al Leganés. Amb l'argentí assegut a la banqueta del municipal de Butarque, el de Campllong només s'ha vestit de curt en un total de vint partits la temporada passada: setze a Lliga i quatre a Copa.