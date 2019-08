L'orgull gironí, en perill: Marc Muniesa i Granell poden marxar

Pere Pons, Àlex Granell i Marc Muniesa, més posteriorment l'escalenc Valery, van representar la temporada passada l'orgull gironí al primer equip del Girona. Paït el descens, en principi, la direcció esportiva comptava amb tots quatre per continuar en el projecte a Segona Divisió, però a quatre dies per al debut en la Lliga contra l'Sporting mantenir aquesta base és més en perill que mai. Pere Pons ja fa setmanes que va marxar a l'Alabès, que li donava l'oportunitat de seguir jugant a Primera, a canvi de dos milions d'euros; ara els qui se'n poden anar són Granell i Marc Muniesa. El primer és a l'òrbita del Valladolid (ahir el director esportiu, Miguel Ángel Gómez, en la presentació de Pedro Porro, va elogiar el gironí i va dir que «el mercat és obert»), mentre que el segon disposa d'una important oferta de l'Al-Arabi per marxar a Qatar que ha d'acceptar en qüestió d'hores. I tot apunta que ho farà. Valery, per la seva banda, està lesionat de gravetat (lligament encreuat anterior trencat i el menisc afectat, del genoll esquerre) i com a mínim estarà mig any de baixa.

L'Al-Arabi coneix molt bé Marc Muniesa. Primer perquè un dels assistents del tècnic Heimir Hallgrimsson és el palamosí Jordi Condom. I segon, perquè fa menys d'un mes el conjunt asiàtic va enfrontar-se al Girona a Riudarenes, amb Muniesa de blanc-i-vermell, en el primer amistós del projecte Unzué. L'oferta està confirmada perquè els qatarians necessiten un defensa esquerre. El que caldria també seria l'entesa amb el Girona, que va pagar 5 milions a l'Stoke l'estiu passat per quedar-se el selvatà en propietat, atenent una clàusula de compra obligatòria que hi havia en el contracte de cessió de l'estiu de 2017 si els de Montilivi es mantenien a Primera.

Muniesa, per tant, té números de deixar el Girona després de dues temporades, i fer el salt al país asiàtic. L'operació s'ha precipitat en les últimes hores i avui hauria de quedar resolta en un sentit o un altre. La contractació ahir d'Ignasi Miquel es podria entendre com un pas previ a la sortida del selvatà. En la defensa també ha sonat en les últimes hores la possibilitat de repescar Santi Bueno, que havia tornat al Barça B tancada la seva etapa de cessió al Peralada. El defensa uruguaià s'ha desvinculat dels blaugranes i busca destí.

El Girona i l'Al-Arabi es van enfrontar fa unes setmanes a Riudarenes en un amistós que es van endur els d'Unzué, remuntant amb gols de Marc Gual i Borja García l'inicial dels visitants (2-1). Muniesa va ser titular en aquell partit. El defensa va arribar a Montilivi l'estiu de 2017 procedent de l'Stoke City.

Granell, mentrestant, és a l'òrbita del Valladolid, tot i que abans haurien de concretar alguna sortida perquè no disposen de límit salarial. Ahir el director esportiu, Miguel Ángel Gómez, no ho va descartar: «El mercat està obert i Granell és un jugador amb personalitat i qualitat de sobres» per aportar a l'equip, va assegurar precisament en plena presentació d'un exjugador del Girona com Pedro Porro. A Pucela busquen un reforç per al mig del camp. Si Granell acabés marxant allà, coincidiria amb Alcaraz, Kiko Olivas i Porro, tots amb passat recent a Montilivi. Fins al 2 de setembre hi ha temps perquè puguin passar moltes coses.