Cárcel no entra a valorar la possible sortida de Muniesa

A banda de col·leccionar elogis i de deixar ben clar que Ignasi Miquel és prou «madur» i té qualitat per ser considerat un futbolista d'una «categoria superior», el director esportiu, Quique Cárcel, va admetre que, avui, el Girona disposa de «quatre centrals de garantia». Es referia, a banda de Miquel, a Juanpe Ramírez, Pedro Alcalá i Marc Muniesa. Aquest últim, però, no té el futur assegurat a Montilivi. El club hi compta, però està valorant la possibilitat de marxar a l'Al-Arabi del Qatar, que ha presentat una oferta. Cárcel no va parlar directament d'això, però sí que va confessar que «si hi ha alguna sortida, que en aquests propers dies es pot produir, anirem veient què fem i què és el que ens ofereix el mercat. Si hi ha algú que marxa, intentarem buscar un altre perfil per reforçar la defensa». Al mateix temps, i independentment del que passi amb Muniesa, el director esportiu explicava que tot depenent de l'esquema de joc «potser estem pensant en un cinquè central, més jove». En aquest cas s'està valorant el fitxatge de Santi Bueno.