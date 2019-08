Gerard Gumbau. Una peça més en un mig del camp en ple procés de reconstrucció

Superat un temps d'aparent calma, almenys de portes cap a fora, el moviment s'ha apoderat de Montilivi. De cop i volta, altes i baixes i la Lliga que és a tocar. Arribarà al debut l'equip encara a mig fer, amb una part de la feina enllestida, però amb detalls encara per polir. No pas pocs. Com a mínim, les operacions s'han accelerat aquesta setmana i la manca d'informació d'uns dies enrere ha quedat del tot enterrada. Dimarts la cara nova era la d'Ignasi Miquel. S'anunciava també que Seydou Doumbia rescindia i que Àlex Pachón marxava cedit a l'Andorra. Agafada l'embrandiza, no era pas el moment d'aturar-se i ahir també hi havia novetats. Res que agafés per sorpresa, però al cap i a la fi, un altre fitxatge per engreixar la plantilla. És el de Gerard Gumbau. Ja feia dies que es donava per fet el retorn del migcampista. Als seus 24 anys, i després d'uns anys al Barça i al Leganés, arriba al Girona. Un club que coneix a la perfecció perquè aquí s'hi va formar, encara que mai va arribar a debutar amb el primer equip. Signa per a les tres properes temporades, així que el contracte el vincula fins al 30 de juny del 2022. El traspàs -perquè a Gumbau li quedava encara un any de contracte- s'ha concretat a canvi de mig milió d'euros.

El de Campllong iniciava aquesta pretemporada amb un únic objectiu. Volia quedar-se al Leganés i convèncer Mauricio Pellegrino. 51 partits amb el conjunt madrileny en dos cursos no eren males xifres, però en volia més. Veient el panorama, va acabar comprovant que el seu desig no es compliria. I més, en conèixer que Roque Mesa serà nou futbolista del conjunt de Butarque. Un migcampista que, a priori, li passaria pel davant i li impediria tenir els minuts que volia. Tenint coll avall que el millor era buscar una sortida, l'únic destí que tenia en compte era venir al Girona. Aquí no hi ha hagut estiu que s'hagi preguntat per la situació de Gumbau. Un futbolista que, veient que a Montilivi no tenia oportunitats, va decidir acceptar una proposta per anar al Barça l'estiu del 2014. Allà gairebé va arribar al centenar de partits amb el filial i fins i tot va comptar 9 aparicions amb el primer equip, entre Copa, Primera Divisió i Lliga de Campions. Allà va arribar a coincidir amb Juan Carlos Unzué, llavors mà dreta de Luis Enrique a la banqueta blaugrana. Ve de jugar 20 partits aquest últim curs i de fer un gol. Ahir mateix va passar la pertinent revisió mèdica, avui s'entrenarà i s'espera que demà sigui presentat. Tot i que és molt just, podria entrar a la convocatòria per al duel de diumenge amb l'Sporting, el primer de Lliga.



Més moviments

Gerard Gumbau aterra a Girona per reforçar una posició que viu una total transformació respecte a la passada temporada. Aleix Garcia i Douglas Luiz, cedits pel City, han canviat d'aires. El primer encara no té destí definit i el segon ha acabat traspassat a l'Aston Villa. De la seva banda, Pere Pons se n'anava a l'Alabès a canvi de dos milions d'euros. De moment ha arribat Pape Diamanka -lliure- i ara Gumbau, que ha costat mig milió d'euros. Pocs efectius, tenint en compte que encara falten peces i que el futur d'Àlex Granell és del tot incert. Clubs de Primera com el Valladolid i l'Alabès valoren molt seriosament la possibilitat de pagar el milió d'euros de la clàusula del capità. Tot i haver començat la pretemporada, Granell medita a hores d'ara què fer i s'ha proposat prendre una decisió aviat, abans que comenci la Lliga. El seu cas, per tant, s'hauria de resoldre entre avui i demà.

Al mig del camp Unzué també hi té Borja García, de caire més ofensiu, i un futbolista de perfil similar com Samu Sáiz era fitxat ara fa un mes. No serà l'última cara nova en aquesta posició. La direcció esportiva treballa en aquesta direcció i té uns quants noms al damunt de la taula. Un d'ells és el de Jozabed Sánchez. El futbolista pertany al Celta de Vigo -té contracte fins al 2021- però les converses estan molt avançades.