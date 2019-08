Ignasi Miquel: «Venir a Girona en cap cas significa fer un pas enrere en la meva carrera»

A l'espera de veure'l rendir al damunt de la gespa, una cosa ha quedat clara: Ignasi Miquel té capacitat d'atracció. Lluny de l'expectació que havia generat alguna presentació oficial a Primera, la posada en escena del defensa ahir a Montilivi va reunir gent a la sala de premsa i també a la graderia de Montilivi. Als amics i familiars que envoltaven els periodistes de portes cap endins s'hi unien aquells aficionats, no pas pocs, que van aplaudir-lo quan va saltar al camp davant la tribuna. Hi va haver, per descomptat, les fotografies pertinents i algun autògraf per completar la jornada. Molta més gent es trobarà aquest diumenge. Jugui o no. Difícil que ho faci, almenys d'entrada i tenint en compte que el seu fitxatge tot just s'anunciava dimarts. Ara bé, si per ell fos, podria estrenar-se ben aviat. «Em moro de ganes de debutar», deia ahir un futbolista «il·lusionat» i que té un objectiu molt clar: «Vull ajudar aquest club a complir els seus somnis».

Amb experiència a la Premier i també a Primera, i tot i pertànyer a un club de l'elit com és el Getafe, en cap cas considera que aterrar a Girona es tradueixi en anar a menys. «Venir aquí no crec que sigui un pas enrere perquè a vegades el futbol requereix un canvi de rumb. Hi ha un projecte molt bonic». Per això va decidir acceptar signar un any en condició de cedit, afegint a l'operació una opció de compra al final del curs en cas que s'aconsegueixi pujar. Ignasi Miquel considera que a Girona i amb Unzué es trobarà una idea de joc que «canvia bastant» del que ha après al Getafe amb Pepe Bordalás. Cap problema, però. «A aquest equip li agrada jugar i alhora ser molt contundent al darrere. Tot futbolista ha de tenir la capacitat d'adaptar-se a qualsevol equip». A més, no hi veu cap impediment si ha d'actuar en una defensa de cinc. «Ho he fet alguna vegada, tot i que fa anys, i estic acostumat al 4-3-3 i 4-4-2. Es tracta d'adaptar-me, no crec que sigui complicat».

Va parlar d'una «dura competència», sobretot ara que coneix la resta de defenses de la plantilla després dels dos primers entrenaments. I també es va oferir a jugar, si cal, aquest mateix diumenge contra l'Sporting. «Em moro de ganes de debutar. Vinc preparat, he fet una bona pretemporada i he tingut minuts. Si l'entrenador considera que estic preparat i que he de jugar, em sento perfectament capacitat i amb ganes de fer-ho». Com la resta de companys, també va assenyalar l'ascens el principal objectiu de la temporada. Això és inevitable que provoqui una «pressió» afegida a la plantilla, però res que el preocupi. «Els clubs i els futbolistes n'hem de tenir. Sabem què és el que volem. La Segona és molt llarga i complicada, motiu pel qual hem d'estar preparats. Si treballem i competim, estic segur que tindrem possibilitats d'estar a dalt».



El toc d'atenció de Cárcel

Acompanyat per Quique Cárcel, el director esportiu va reconèixer que «fa anys que intentem que vingui sense èxit» i va definir Ignasi Miquel com un jugador amb «experiència a Segona» que «ha demostrat la seva vàlua». «Arriba en un bon moment, és més madur i ha demostrat que pot competir bé. Coneix i entén que serà un any difícil». En aquest sentit va explicar que «tots hem après molt» del que ha comportat la derrota per 0-2 del passat dissabte contra l'Osca. «Ens demostra la realitat. Si creiem que pujarem caminant ens equivoquem. Ara tothom ha de fer un pas endavant».