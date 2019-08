Seydou Doumbia se'n va a la lliga turca

Dos dies després de rescindir el seu contracte amb el Girona, l'ivorià Seydou Doumbia ja té nova destinació: la lliga turca. El seu nou equip serà, gairebé amb tota seguretat, el Gençlerbirligi, de la ciutat d'Ankara. Aquest equip va ascendir la temporada passada de la Segona Divisió a la Superlliga turca, tot i que és un clàssic a la màxima competició turca, on hi ha jugat durant 29 anys. S'espera que Doumbia arribi demà a Ankara per firmar el contracte.

Segons la premsa turca, Doumbia "és una estrella de fama mundial". Abans del seu fracàs en el Girona, havia jugat en equips suïssos (Young Boys i Basilea), el CSKA de Moscou, Roma i Sporting de Lisboa.