El Girona s'assegura la continuïtat del capità fins el 2022

Fi del misteri. S'han acabat els dubtes i esvaït els interrogants. Gairebé no hi ha hagut temps perquè, ni tan sols, es consideri com un culebrot. El futur d'Àlex Granell està més que decidit. Ho semblava aquestes últimes setmanes. Va presentar-se el primer dia dels entrenaments sent una de les primeres espases en la presentació de les noves equipacions. El dia del Costa Brava, en un Montilivi desangelat, no va dubtar ni un moment en agafar el micròfon i adreçar-se a l'afició. Paraula de capità. Compromís, esforç i ambició va desprendre el seu breu discurs. Què havia d'anar malament? El cas és que fa pocs dies enrere va trascendir que algun equip de Primera, com ara el Valladolid i l'Alabès, estaven disposats a pagar el milió d'euros que estipulava la clàusula de rescissió del futbolista. Perill. Alarmes enceses a Montilivi i la Lliga que estava a punt de començar. El club s'ho ha acabat prenent amb tanta seriositat que ha decidit moure's ràpidament. Tant, que ahir anunciava la renovació d'Àlex Granell. El capità amplia un any més el seu contracte. Serà blanc-i-vermell fins el 30 de juny del 2022, quan estarà a punt de complir 34 anys.

Amb el descens a Segona i la conseqüent davallada de sou del gruix de la plantilla, alguns han optat per fer les maletes i marxar. Propostes amb més patxoca i d'una categoria superior han sigut massa llamineres per a alguns. Granell, veient el panorama, ha decidit esperar. Nascut a Girona, aquí no només hi té els amics i la família, sinó un sentiment que l'uneix al club, on hi jugarà per sisena temporada consecutiva. Els seus números, tot i això, havien cridat l'atenció a altres clubs. Fins fa poc no havien trascendit propostes massa importants. Fins aquesta setmana, quan es parlava de l'Alabès i el Valladolid com a més que possibles destins. Suficient per posar en marxa l'engranatge perquè la seva renovació sigui una realitat. El mateix Granell es va proposar prendre una decisió abans que comencés la Lliga, per no marejar la perdiu. Ara té assegurades tres temporades més i el seu nou salari el fa pujar uns quants esglaons si es compara amb d'altres membres de la plantilla. Tot plegat li ha fet decantar-se per l'opció de quedar-se, complir el seu sisè any seguit i mirar de donar un cop de mà des de la gespa tot intentant tornar a pujar.

D'aquesta manera, es queda el jugador de l'actual vestidor amb més partits oficials defensant l'escut del Girona. Alhora és el cinquè, comptant també els que no hi són, de tota la història. Amb la blanc-i-vermella, des de l'estiu del 2014 fins ara, n'ha jugat un total de 188. El balanç és de 78 victòries, 48 empats i 62 derrotes. De tots aquests partits, n'ha jugat 66 a Primera, 109 a Segona, 7 de Copa i mitja dotzena pel que fa a les promocions per intentar pujar a l'elit. En tot aquest temps ha marcat 14 gols.

Serà avui Granell el principal protagonista durant la roda de premsa que se celebrarà aquest migdia (13.30 hores) a l'estadi de Montilivi. S'escenificarà l'acord de renovació del futbolista, que dirigirà unes paraules acompanyat del director esportiu Quique Cárcel. Tot plegat, a només dos dies perquè la pilota rodi i hi hagi els tres primers punts en joc.



Falten peces al mig

Amb aquesta renovació, Juan Carlos Unzué aconsegueix retenir un futbolista del mig del camp, una segona encara en plena fase de construcció i on no hi ha efectius suficients per afrontar una competició tan llarga i exigent com ho és la Segona Divisió A. Granell ha decidit quedar-se; no ho van fer Pere Pons, Aleix Garcia ni Douglas Luiz, per la qual cosa el club va haver de moure fitxa. Fins ara s'ha incorporat Diamanka i Gumbau. Cal sumar Borja García i el nouvingut Samu Sáiz, encara que tots dos tenen un perfil més ofensiu. Ara caldrà veure quina decisió pren el Girona pel que fa a Jozabed Sánchez.

Es tracta d'una petició del mateix Unzué, que el coneix de la seva etapa al Celta, club que el té en propietat. El jugador, que sortirà de Vigo en veure que no tindrà massa protagonisme, té diferents propostes. Fins ara la de Montilivi era la que més patxoca li feia, però caldrà veure si quedant-se Granell -tot i que no tenen exactament el mateix perfil- també interessa o no. El que sí és una evidència és que el club continua treballant per incorporar un migcampista de tall defensiu. Una tipologia de jugador que ara mateix no hi ha a la plantilla i que és ben necessària en aquesta categoria.