La Lliga turca, el més que possible destí de Doumbia

Els camins del Girona i de Seydou Doumbia s'han separat aquesta mateixa setmana. L'ivorià rescindia el contracte que l'unia amb el club de Montilivi el passat dimarts, perdonant el salari dels dos anys que li restaven, i ho feia per provar una nova aventura que el durà al futbol turc si no hi ha cap contratemps d'última hora. Les informacions més recents el situen al Gençlerbirligi, un equip de la ciutat d'Ankara. Es tracta d'un clàssic del futbol d'aquest país, que la passada temporada militava a la Segona Divisió però que va aconseguir l'ascens a la Superlliga turca, on ha jugat durant 29 temporades. Segons la premsa turca, Doumbia arribarà avui mateix a la capital. Se l'ha arribat a definir com «una estrella de fama mundial» i es recorda no només el seu pas pel Girona, sinó també pel Young Boys, Basilea, CSKA de Moscou, Roma i Sporting de Portugal.