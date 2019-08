Portu es perdrà l'inici de Lliga amb la Reial Societat per una lesió

Portu, davanter amb passat recent al Girona que aquest estiu va fitxar per la Reial Societat, no podrà disputar la primera jornada de Lliga amb el seu nou equip. El futbolista pateix una lesió de grau 1 al múscul soli de la cama dreta, segons informava ahir el seu club. «Ha començat a ser tractat mitjançant fisioteràpia i ha realitzat treball personalitzat. El retorn a l'activitat serà progressiu i dependrà de l'evolució de la seva lesió», s'informava. Portu, així, serà baixa al camp del València com també Aritz Elustondo i Diego Llorente.