El rival: Cordero té l'alta i Aitor García ja s'entrena amb el grup

En un parell de dies el Girona estrenarà el seu concurs a la Lliga i ho farà rebent l'Sporting, un clàssic del futbol estatal que ha renovat la il·lusió per intentar lluitar per estar el més amunt possible a la classificació. El tècnic José Alberto López té pràcticament tota la plantilla disponible. Un dels últims que s'han sumat a la causa és el jugador de banda Carlos Cordero, que aquesta mateixa setmana ha rebut l'alta mèdica. Havia patit una petita ruptura de fibres als músculs adductors durant l'amistós contra el Getafe disputat a Salamanca. També sembla que estarà disponible l'extrem Aitor García. El passat dissabte es va fer mal al turmell esquerre. No s'havia entrenat amb normalitat fins ahir, que va reincorporar-se a la disciplina del grup. La seva evolució ha sigut del tot positiva i si no hi ha cap contratemps, estarà disponible. L'equip es va entrenar ahir a la tarda en una sessió de portes obertes, mentre que avui tancarà l'entrada a públic i mitjans en l'entrenament del matí. José Alberto compareixerà davant dels mitjans de comunicació i serà demà quan els convocats viatjaran fins a Girona.