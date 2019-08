Àlex Granell: «La decisió de continuar amb el Girona l'he pres amb el cor»

Es podria dir que des de fa dos dies Montilivi està de celebració. El Girona va anunciar el dijous la renovació del capità Àlex Granell fins el juny del 2022, després que el jugador hagi rebutjat ofertes importants d'equips que el feien continuar a Primera. «Hi havien propostes que econòmicament i esportivament parlant eren millors i molt temptadores per a mí. Però sent francs, des del primer moment sempre he desitjat seguir aquí», asseverava en roda de premsa el capità, que ha triat «amb el cor tot i que en algun moment el cap m'ha fet dubtar». No obstant això, Granell, gironí de naixement, ha escollit quedar-se a casa. Ahir el club va organitzar una roda de premsa en motiu del nou acord que farà que el migcampista defensi aquest escut, com a mínim, per sisena temporada consecutiva.

La compareixença va començar amb un petit discurs del capità en motiu d'agraïment. «Dono les gràcies, primer de tot, als mitjans de comunicació per haver tractat el tema de la meva continuïtat amb tant de respecte», afirmava Granell que també va tenir temps de pronunciar unes paraules dirigides a tota la gent involucrada amb aquesta entitat. Entre ells, va voler destacar-hi Quique Cárcel. «Em sento molt valorat per ell. Portem molts anys treballant junts. Quan hem parlat sempre ha estat amb franquesa. Estic molt agraït per la tasca que fa com a director esportiu però sobretot per la persona que és». De fet, un dels motius que han provocat que Granell acceptés de bon grat la proposta del Girona és que Cárcel apostava fermament per ell. «Vam començar a iniciar les converses a partir del maig. Un mes difícil per l'aficionat gironí per haver perdut la categoria», apuntava el director esportiu. Però de factors que han fet involucrar la decisió de Granell n'hi ha hagut molts. «He escollit seguir aquí perquè soc molt gironí. Em sento un aficionat més», explicava Granell que no està segur si és el sí definitiu al Girona. No obstant, «vull estar aquí tota la vida. De petit ja vestia aquesta samarreta. Amb cinc anys». Aquests factors esmentats serien els sentimentals, però Granell també va voler exposar-ne els esportius. «Crec cegament en aquest projecte. S'estan fent les coses molt bé per aconseguir ser un club potent».

De motius n'hi havia un gran reguitzell. De dubtes, també. «En algun moment ho he passat malament. Sense cap mena de dubte ha estat l'estiu més difícil de la meva carrera esportiva», apuntava Granell, que descriu que el seu «dia a dia ha estat dur. Les ofertes no han arribat en els darrers dies. Tot el contrari. Desconnectar ha sigut una feina molt complicada. Tenia el dilema de voler continuar aquí. Però crec que he afrontat la pretemporada amb la professionalitat adequada que ha de transmetre el capità». També va voler expressar que continuar és un «repte més. Tots sabem la situació en la qual es troba l'entitat. Vull capitanejar aquest equip en una de les temporades més importants de la història. Si no, no seguiria aquí».



Un habitual de Montilivi

Aquest nou contracte, que tindrà vinculat al gironí amb el club de Montilivi fins el juny de 2022, farà que Granell jugui la sisena temporada consecutiva amb els blanc-i-vermells. Una relació que ha provocat que la parròquia gironina no s'imagini l'equip sense la seva pressència. «Em sento molt estimat per la gran majoria d'aficionats. Guanyar-te el respecte de tothom és quelcom difícil i més quan ja portes tant de temps aquí. Però crec que me l'he guanyat gràcies a ser una persona respectuosa amb tothom i per la meva professionalitat», explicava el gironí, que mai no es descriuria com un «jugador de pas, ja que em sento molt identificat amb aquest club». Una identificació que es produeix perquè el migcampista se sent «molt arrelat a aquest club i a la ciutat. Avui és un dia de felicitat plena per a mi».

De fet, Granell ja va vestir la samarreta blanc-i-vermella amb tan sols cinc anys. Quan era menut el seu somni era el de capitanejar algun dia el primer equip. «He complert el meu desig. Si us soc sincer pensava que algun dia ho faria. Però mai no m'ho vaig creure al cent per cent». L'esquerrà va tornar al club dels seus orígens l'estiu de la temporada 2014-15 provinent del Prat després de recórrer un llarg periple per les categories regionals del futbol català i per la Segona Divisió B. A part de Girona i Prat, el migcampista ha vestit les samarretes del Palafrugell, Banyoles, Llagostera i Cadis.