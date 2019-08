Juan Carlos Unzué: "Per com veig els futbolistes, es nota que comença la competició"

"Tinc la idea clara de com jugarem, però no donaré informació al rival. No crec que sigui determinant, ni de bon tros, i ja anireu veient que ni diré l'alineació. Vull mantenir el neguit de qui jugarà o no, als futbolistes no els hi dic fins dues hores abans. És una norma que tinc amb mi mateix, i m'agrada perquè així tots arriben pensant que poden jugar", ha confessat Juan Carlos Unzué, en la prèvia de l'estrena del Girona a Segona contra l'Sporting (18.30 h, GOLT), en què no ha donat la llista de convocats (només ha dit que Paik, en principi, no participarà per ser el tercer extracomunitari).

El tècnic navarrès espera començar amb victòria. "Sóc molt positiu, sento molta ambició quan arriben els partits. Hem d'aprofitar la derrota de dissabte i adonar-nos de quin és el camí a seguir. Per com veig els futbolistes, es nota que comença la competició", ha finalitzat.