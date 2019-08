Montilivi viu el punt de partida d'un repte il·lusionant i ben difícil

«Es nota que comença la competició», deixava anar ahir Juan Carlos Unzué, tècnic del Girona. Ja seria hora, pensaran molts. Potser també ell. L'espera s'ha fet llarga. Possiblement eterna. Fa massa temps que es va confirmar el descens. Una patacada que ha despertat totes les sensacions possibles entre l'afició. Des de la negació i la tristor fins a l'ambició i il·lusió de voler-hi tornar. Aquest últim punt de vista ha guanyat, de moment, la partida. El club aposta per l'ascens. Així ho ha fet des del primer dia de la pretemporada. Jugadors i entrenador, passant per la direcció esportiva i el mateix president, ho han repetit més d'una vegada en les últimes setmanes. Un discurs que pot ser agosarat, tenint en compte que la Segona Divisió és una de les competicions més igualades que hi ha, on pujar es converteix en una fita dificilíssima. Amb el pressupost més alt de la seva història, l'entitat ha construït una plantilla a la qual encara falten peces i molta feina per fer, però, si es fa cas al que deia Unzué durant la prèvia, està del tot conscienciada que, per tornar a Primera, cal donar-ho tot des de l'estrena. El debut arriba avui, aquesta mateixa tarda (18.30 hores). Els tres primers punts estan en joc. El rival, l'Sporting.

L'estiu ha servit per sacsejar la plantilla. Ja no hi ha Eusebio Sacristán i el seu seguici; el lloc l'ha ocupat Juan Carlos Unzué, acompanyat d'un cos tècnic inèdit format per homes com Chicho Pèlach i Juan Carlos Moreno, entre d'altres. Novetats a la banda i també al damunt de la gespa. Homes com Pere Pons, Bernardo, Portu o Pedro Porro han fet les maletes per canviar d'aires. El club ha mogut fitxa i ha incorporat cares noves. Una petita revolució, però intentant mantenir sempre la base de les darreres temporades. S'han reforçat totes les línies, amb fitxatges com els de Juan Carlos Martín, Ignasi Miquel, Gerard Gumbau, Samu Sáiz, Marc Gual, Jairo Izquierdo i Pape Diamanka, així com el retorn de Pablo Maffeo i d'un Sebas Coris que estava cedit al Nàstic i a qui encara no s'ha deixat ben clar quin és el seu futur.

Falten peces. També saber exactament a què vol jugar aquest equip i com vol fer-ho a partir d'ara. I conèixer el devenir d'alguns futbolistes cridats a ser importants. És el cas del porter Yassine Bounou, inèdit durant la pretemporada, i també el davanter Cristhian Stuani. El pitxitxi ha sigut un dels jugadors més importants d'aquests dos últims anys. Pels 41 gols i per tota la feina feta dins i fora del camp. Avui el seu contracte encara està tenyit de blanc-i-vermell i el club treballa perquè així sigui després del 2 de setembre, quan es tancarà el mercat. L'uruguaià ha de ser el referent ofensiu d'aquest equip i avui serà el punta titular. És la principal arma del «nou» Girona d'Unzué. Però no pas l'única. Encara perfilant el seu sistema de joc i a l'espera de completar la plantilla, el més probable és que contra l'Sporting no hi hagi massa provatures ni invents, ni tampoc variacions a mig partit. La derrota de fa una setmana contra l'Osca, en l'últim duel de preparació, hauria d'haver servit per moltes coses. Per treure conclusions. Contra els aragonesos, el buit al mig del camp va ser un fet. Sense Pere Pons, fent de les seves a l'Alabès, no existeix avui dia la figura del pivot defensiu. Hi ha migcampistes a la plantilla, però cap amb el seu perfil. Contra un rival que vindrà amb la intenció de tenir la pilota i ser dominador (almenys això deia el seu tècnic durant la prèvia), el més que possible és que Unzué nodreixi la zona de mitjos. Ara mateix, què farà és una veritable incògnita, però hi ha moltes opcions de veure cares noves com les de Pape Diamanka i Gerard Gumbau acompanyant un Àlex Granell que aquesta mateixa setmana ha renovat fins al 2022.

Una altra novetat s'espera a la porteria. Juan Carlos serà titular. Ha jugat amb encert durant la pretemporada i Bounou no li ha fet ni ombra. La participació del marroquí ha sigut inexistent. El club ho va justificar per unes molèsties físiques. No sembla que hi hagi debat i la defensa serà de quatre, amb dos centrals (Alcalá i Juanpe) i dos laterals ofensius (Maffeo i Mojica). Si s'aposta pel triangle al mig, hi haurà dos interiors com Borja García i Samu Sáiz. Dos futbolistes farcits de talent, capaços de generar perill del no-res. A dalt, no hi ha discussió: Stuani jugarà. A la graderia s'espera una bona resposta de l'afició. Tot i les pobres entrades durant l'estiu, avui comença la Lliga i el club va informar uns dies enrere que s'havien esgotat les entrades que hi havia a la venda per a aquest partit. Caldrà veure ara si l'abonat escull el futbol abans que la platja.

El rival serà l'Sporting que entrena José Alberto, un històric que s'ha reforçat amb futbolistes que tenen passat al club com Javi Fuego, Manu García o Borja López. Tota la plantilla està disponible i divendres el tècnic ja va avisar que veia «il·lusionats» els seus, tot esperant veure un equip «intens, ambiciós i compacte» a la gespa de Montilivi.