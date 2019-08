Unzué: "Em quedo amb la reacció de l'equip i l'intenció d'anar cap a la porteria rival"

Després de l'empat contra l'Sporting en el primer partit de Lliga del Girona, el tècnic Juan Carlos Unzué ha fet les següents valoracions:

- "Ha estat un partit amb moltes fases. Hem començat bé a les dues parts, però a partir dels 15 minuts ens ha costat. L'Sporting ha estat més a prop del partit que nosaltres. En l'àmbit defensiu no hem estat atents i hem permès massa ocasions tenint en compte que erem un més".

"Em quedo amb la reacció de l'equip i l'intencó d'anar cap a la porteria rival. Els jugadors hi han anat amb el cor".

"Stuani té molèsties. Durant la setmana, no ha entrenat amb l'equip. És una situació incontrolable i incòmode perquè és un jugador molt important que encara té el futur sense definir".

"Hem canviat a Mojica perquè tenia molèsties i no voliem forçar-lo".

"De rematadors només tenim a Marc, a veure si fem alguna incorporació més".

Per la seva part, l'entrenador de l'Sporting, José Alberto, ha explicat que:

"Podem veure el partit de moltes maneres. Marxem de Girona amb la sensació d'haver perdut dos punts. L'equip ha fet un partit espectacular, fins i tot amb 10 jugadors. És molt lloable la seva posada en escena. Estem molt orgullosos i hem pogut consturir un equip, una idea. Estem contents pel nostre inici".

"Sobre l'expulsió, primer he de veure les imatges. En directe m'ha semblat que Damián estava disputant la pilota. Vull analitzar-ho amb tranquil·litat".

"L'Sporting ha estat gran durant els 90 minuts de partit, fins i tot amb 10 jugadors. L'equip ha fet un esforç enorme. Els nostres jugadors s'ho han deixat tot".

"Tant a la primera part com a la segona, excloent els minuts inicials, hem estat superiors. No ha estat fàcil patir contra un equipàs, però ho hem fet amb molt d'ordre".

"Hem desenvolupat el nostre pla a la perfecció. La idea era que Aitor trenquès el partit a l'última part i així ha estat. Una llàstima el gol de Borja Garcia".