La malastrugança a Montilivi es manté tot i el canvi de temporada

Montilivi té la negra. Això és així. Per mil i una circumstàncies diferents, la victòria es resisteix. A Primera i ara també a Segona. Fa temps que l'estadi ha deixat de ser un fortí. El mateix camp on el Girona va ser capaç d'encadenar fins a sis victòries a la màxima categoria. Queda lluny això, eren altres temps. La dinàmica es va tòrcer de tal manera que ara la història és una altra. La ratxa, si ja no era bona, és ben dolenta des que va començar l'any natural. Al 2019, l'equip no se'n surt a casa, ni tan sols amb en canvi de temporada. Ahir, en l'estrena amb l'Sporting, un empat (1-1). I gràcies, perquè Borja García va salvar els mobles amb un gol a tocar del descompte. Un punt per començar, i una evidència que quan toca jugar davant la pròpia afició, el conjunt blanc-i-vermell s'encalla. La trajectòria així ho demostra.

Des del gener fins ara, el Girona ha jugat 13 partits oficials a Montilivi, comptant la Lliga i també la Copa del Rei. De tots ells només n'ha guanyat un. Va ser l'últim cap de setmana d'abril, quan es va imposar al Sevilla amb un solitari gol de Portu, futbolista que ara pertany a la Reial Societat. De res va servir aquella alegria, perquè el descens de categoria s'acabaria consumant pocs dies després. Part de culpa del desastre la va tenir la pèssima ratxa a casa. Perquè en l'última temporada, els gironins només van ser capaços de guanyar tres partits a l'estadi. Les víctimes, a banda del Sevilla, van ser el Celta (3-2) i també el Rayo (2-1).

Tornant a l'any natural, els números ho diuen tot. L'única victòria ve acompanyada de quatre empats i fins a vuit derrotes. S'han endut punts de l'estadi equips com l'Atlètic de Madrid (1-1), Alabès (1-1), Barça (0-2), Reial Madrid (1-3), Osca (0-2), Reial Societat (0-0), València (2-3), Athletic (1-2), Espanyol (1-2), Vila-real (0-1), Llevant (1-2) i ahir l'Sporting (1-1).

Ben aviat es presenta la propera oportunitat per trencar amb la malastrugança. L'enèsima. Perquè el Girona obre la Lliga jugant molt més a casa que no pas a fora. Després de visitar aquest divendres l'Albacete (22.00 hores), s'encadenaran dos partits consecutius a Montilivi. El primer, davant el Màlaga el diumenge 1 de setembre (19.00 hores) i pocs dies més tard, el 8, el Rayo Vallecano serà el rival (16.00 hores).



Borja García repeteix

El matx d'ahir va deixar, entre altres coses, una curiositat. Borja García es va convertir en el primer golejador de la temporada. El madrileny va connectar una precisa assistència de Marc Gual per signar el definitiu empat amb l'Sporting a Montilivi. Un any enrere, ell mateix era el futbolista encarregat de fer el primer gol oficial del curs. En aquesta ocasió, la diana va arribar a la segona jornada del curs i també a l'estadi. El Girona perdia amb claredat contra el Reial Madrid (1-4) i Borja feia l'únic gol dels locals.