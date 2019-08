Unzué: «La reacció de l'equip em fa ser optimista»

Si el Girona vol aspirar a recuperar la Primera Divisió caldrà que es fixi en l'estrena a la Lliga contra l'Sporting (1-1) per no tornar a cometre els mateixos errors durant la resta de la temporada. L'equip va perdre el nord durant bona part del partit, però també va mostrar una capacitat de reacció que cal tenir en compte. El tècnic, Juan Carlos Unzué, s'aferra a això i es mostra «optimista». Segons ell, «no és fàcil aixecar-se d'un cop tan dur» com és el descens a Segona i, encara menys, «fer-ho davant l'afició».

La primera valoració d'Unzué va servir per fer una crítica constructiva de la pèrdua constant de ritme. I és que després dels primers minuts de joc, el Girona feia un punt i a part. Desconnectava. «El partit ha tingut moltes fases. Hem tingut dos bons inicis en les dues parts, però a partir dels 15 minuts hem patit. L'Sporting ha estat més a prop del partit que no pas nosaltres. En la segona part, ha aconseguit parar-nos el ritme quan millor ens sentíem. En l'àmbit defensiu no hem estat gaire atents i hem permés massa ocasions, malgrat ser un home més», deia.

No obstant això, l'entrenador es queda «amb la reacció de l'equip». «Han anat amb intenció cap a la porteria rival i hi han anat amb el cor. Els jugadors han volgut resoldre el partit fins a l'últim minut». Com ja va dir en el seu moment, per a Unzué «els sistemes no tenen gaire importància o no tota la que moltes vegades se'ls vol donar». «És cert que amb un sistema tens una idea de joc. Si el segueixes, tindràs la possibilitat de controlar. A nosaltres ens ha faltat ordre. No hem sabut deixar-nos anar i treure'ns el cosset. Ha estat més un tema d'atreviment, de demostrar de què som capaços. Al vestidor els he dit que només els demanaré coses que estiguin dins les seves possibilitats», explicava.

Arran de l'expulsió de Damián, en una jugada revisada pel VAR, el tècnic ha apostat per utilitzar el 4-3-3: «El canvi de sistema ha estat condicionat pel fet de jugar amb un home més. Hem buscat superioritat i col·locant Samu més a dins hem pogut fer mal en aquestes posicions. Hem generat arribades per les bandes, però ens ha faltat més presència a l'àrea i ordre». Sorpresos per un gol d'Aitor al minut 86, que Borja Garcia va neutralitzar immediatament amb l'empat gràcies a una assistència de Marc Gual, Unzué recorda com n'és d'exigent la categoria. «Sabíem que seria un partit de desgast. De fet, intentem desgastar-nos els uns als altres. Segona A no és fàcil. Encara menys sobreposar-te i superar el rival amb facilitat. Hem topat amb un rival fort, que ha fitxat bé i ha mantingut la columna vertebral».



La situació de Stuani i Bounou

La baixa de Cristhian Stuani al partit d'ahir va fer saltar les alarmes a més d'un. Segons el Girona, l'uruguaià pateix unes molèsties al pubis i la passada setmana no va entrenar-se amb l'equip. «Està tocat. El seu futur continua sense definir i ens genera una situació incòmoda. És incontrolable. Stuani és un jugador molt important i no tenir-lo és un desavantatge, però en cap cas pot servir d'excusa. No pot condicionar el resultat», assegurava Unzué.

De la mateixa manera es troba Bounou. El porter també té obert el seu futur, però mentre continuï al Girona «serà utilitzat». El tècnic destaca que el fitxatge de Juan Carlos «dona tranquil·litat». Conscient que el mercat segueix obert, Unzué espera «quedar-se amb els jugadors importants i incorporar futbolistes com Marc Gual, que puguin rematar».