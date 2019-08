Calavera arriba cedit per l'Eibar

Les oficines de Montilivi treuen fum aquests dies. A mesura que s'acosta el final del mercat i amb la Lliga ja començada, els clubs es mouen per completar les plantilles i el Girona no es queda pas quiet. Ben al contrari. Després de lligar el retorn de Ramalho, el club ha anunciat també l'arribada de Jordi Calavera. El lateral dret de Valls aterra a Montilivi en qualitat de cedit per l'Eibar i el Girona té una opció de compra a final de temporada. El futbolista de Cabra del Camp, de 24 anys, lluitarà amb Pablo Maffeo pel lloc de titular al lateral dret. Calavera buscarà a Montilivi recuperar la seva millor versió oferta al Lugo (16-17) i l'Sporting (17-18) on també va jugar cedit per l'Eibar. Es tracta d'un lateral de recorregut, potent i amb qualitat, que s'adapta a la perfecció al lloc de carriler.

Format al Nàstic i amb experiència de mitja temporada l'Olot (14-15), l'Eibar el va fitxar el 2016 però mai ha aconseguit consolidar-se a la plantilla. La temporada passada, després de dos bons anys a Lugo i Gijón, va veure com les lesions l'apartaven de la dinàmica de l'equip. Una ruptura muscular al recte anterior del quàdriceps de la cama esquerra li va fer la guitza tot el curs passat i va provocar que només pogués jugar 2 partits. Ara a Montilivi intentarà trobar el protagonisme perdut la temporada passada.