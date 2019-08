El Girona s'està plantejant tornar a fitxar Jonás Ramalho

Ahir la línia defensiva gironina va patir una sèrie de canvis. Des de Montilivi es va fer oficial la rescissió de contracte de Marc Muniesa, rumb al Qatar, i l'arribada de l'uruguaià Santi Bueno. Tot i això, els moviments en aquesta demarcació no s'aturaran. El nom que està sonant amb més força per completar la línia defensiva durant aquest mercat de fitxatges és el del basc Jonás Ramalho. El central de vint-i-sis anys va deixar de ser jugador blanc-i-vermell el passat 30 de juny, després de refusar les ofertes per renovar amb el club gironí (ho tenia gairebé fet el mes de març però va anar retardant la signatura i, al final, amb el descens, va optar per anar-se'n amb la idea de seguir a l'elit). La seva sortida va significar el final d'una segona etapa a Montilivi de tres temporades enfundant-se l'elàstica gironina. L'opció Ramalho agrada molt a la secretaria tècnica del Girona perquè el basc és un jugador que sempre s'ha adaptat a qualsevol rol, tant dins del camp, on pot combinar les posicions de lateral dret i de defensa central, com en el vestidor, on sempre ha començat de suplent però el seu rendiment li ha fet guanyar-se el lloc de titular.

Aquesta podria ser la tercera etapa de Ramalho vestint la samarreta del Girona. La primera vegada que va arribar a Montilivi va estar-s'hi des de la temporada 2013/14 a la 2014/15. Disputant un total de vuitanta-un partits amb el Girona, a Segona A. Gràcies al seu rendiment, l'Athletic, club on s'ha format, va decidir repescar-lo, però no va gaudir dels minuts desitjats i els gironins van tornar a incorporar-lo. En aquest segon episodi vestint la samarreta gironina, Ramalho va ser peça clau en l'any de l'ascens i els dos a Primera.

Amb aquest possible fitxatge el club gironí comptaria amb cinc centrals en nòmina. De moment els jugadors que ocupen aquesta parcel·la de camp són Juanpe, Alcalà, Ignasi Miquel i l'esmentat Bueno. Per anar bé i no patir més del compte en una temporada que es preveu llarga, l'arribada de Ramalho faria que Unzué tingués al seu abast un nombre considerable de jugadors per a aquesta demarcació de camp.