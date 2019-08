Gumbau: «Vull ajudar al Girona a tornar al lloc que es mereix»

El Girona ha fet aquest migdia la presentació del migcampista Gerard Gumbau (Leganés), que d'aquesta manera torna al club on es va formar i del qual va sortir per emprendre una aventura al Barça abans de jugar amb els madrilenys. Gumbau accepta el repte de lluitar per l'ascens i diu que "la pressió per tornar a Primera l'hem de portar amb normalitat, treballant al màxim. Només així ho aconseguirem i estem preparats per fer-ho". D'altres frases del futbolista de Campllong han sigut aquestes:

"En Pere Pons ha estat un exemple per a tots els que pugem des del futbol base".

"Tornar al club de la meva ciutat em va atraure molt. Vull ajudar a tornar el Girona al lloc on es mereix".

"Estic molt content d'haver pogut tornar al club on vaig créixer".

"He passat per totes les categories aquí i crec que el temps que he estat fora he crescut molt. Vinc amb ganes d'aportar tot el meu treball per que l'equip aconsegueixi l'objectiu".



Per la seva banda el director esportiu, Quique Cárcel, ha dit que "en Gerard és un jugador compromès, sent el Girona i creu en el projecte. Que tingui el cor blanc-i-vermell és molt important. A nivell esportiu ens pot aportar molt al mig del camp. És molt versàtil".