Muniesa se'n va al Qatar i arriba Santi Bueno

Amb la confirmació de la marxa de Marc Muniesa a l'Al-Arabi del Qatar, el Girona ha perdut aquest estiu tres centrals (l'exblaugrana, Bernardo i Ramalho) i només n'ha incorporat un, Ignasi Miquel. L'eix de la defensa, per tant, és una de les línies que Quique Cárcel ha de reforçar en aquests últims quinze dies de mercat, que, es vulgui o no, seran frenètics a les oficines de Montilivi. De moment arriba un vell conegut, l'uruguaià Santi Bueno (20 anys), que, un cop desvinculat del Barça, que l'havia cedit els dos darrers cursos al Peralada, firma per cinc temporades per lluitar per un lloc al primer equip del Girona. I pot no ser l'últim, perquè la idea és donar a Unzué cinc futbolistes capaços d'ocupar aquesta demarcació.

La possible marxa de Muniesa estava pràcticament confirmada després que diumenge quedés fora de la convocatòria contra l'Sporting. Tot s'havia precipitat des de mitjans de la setmana passada, quan va transcendir que l'Al- Arabi havia pensat en l'exblaugrana per cobrir la plaça que tenien lliure de defensa central esquerre. Tot i que el jugador gironí va seguir treballant amb normalitat a les ordres de Juan Carlos Unzué, la idea d'anar-se'n cada cop el va temptar més. L'oferta és molt bona econòmicament (multiplica per uns quants números el poc més d'un milió i mig d'euros que hauria cobrat aquí en els dos anys que tenia de contracte), a Girona tampoc tenia garantida la titularitat, i rumiat tot plegat amb la família, s'hi ha abocat.

Marc Muniesa haurà defensat els colors del Girona, per tant, un parell d'anys, coincidint amb l'etapa a Primera Divisió. Per facilitar la seva sortida, les dues parts han arribat a un acord econòmic per rescindir el contracte que els vinculava. El Girona, per tant, que havia pagat per ell ara fa un any 3,5 milions a l'Stoke City atenent una clàusula de compra obligatòria en cas de permanència quan el va adquirir a prèstec l'estiu de 2017, rep una compensació que no va fer pública, de set xifres, i, a més, s'estalvia una fitxa considerable que podrà reinvertir en d'altres jugadors. Vestint la samarreta del Girona el defensa ha jugat 32 partits de Lliga i sis de Copa del Rei. Ahir ja era a Doha per incorporar-se al seu nou club. A l'Al Arabi hi coincidirà amb el tècnic palamosí Jordi Condom, un dels seus avaladors, que fa d'ajudant de l'entrenador principal, Heimir Hallgrimsson.



Peralada, Barça, Girona

El Girona va reaccionar amb celeritat a la marxa de Muniesa rumb a l'Al Arabi del Qatar. D'aquesta manera, només unes hores més tard de fer pública la sortida del defensa central de Lloret, el club de Montilivi va anunciar un acord amb l'uruguaià Santi Bueno, de 20 anys, que s'incorporarà per cinc temporades després d'haver-se desvinculat del Barça aquest estiu. Marxa un jugador amb passat blaugrana i n'arriba un altre que també ha trepitjat la Masia. Bueno, a més, va formar part de la plantilla del Peralada les dues darreres temporades (41 partits i tres gols) precisament cedit pels blaugranes. De moment, Juan Carlos Unzué disposa de quatre centrals a la plantilla: Alcalá i Juanpe, que continuen del curs anterior, i Ignasi Miquel i Bueno. I encara se n'espera un cinquè.

Format al Peñarol, de la seva ciutat natal, Montevideo, Santi Bueno va fer el salt a Europa el 2017. El gener d'aquell any, després de guanyar el campionat sud-americà sub-20, el nou jugador del Girona va fitxar pel FC Barcelona, en principi per jugar amb l'equip juvenil. Un any més tard era cedit al Peralada, que competia a Segona Divisió B com a filial del Girona. Amb els alt-empordanesos, i a les ordres de Narcís Pèlach Chicho va jugar la segona volta de la Lliga, amb un total de 12 partits i un gol. La temporada passada va repetir cessió i va arribar a jugar 29 partits, amb un total de dos gols. Chicho, per tant, ara mà dreta d'Unzué a la banqueta del primer equip, coneix molt bé un futbolista que ha estat internacional amb la selecció de futbol d'Uruguai en les categories juvenils sub-15, sub-17, sub-18 i sub-20.

Segons va informar el club, Santi Bueno ja va superar ahir la revisió mèdica i demà farà el primer entrenament amb la plantilla. Abans, aquest migdia (13.30), serà presentat a l'estadi. Una estona abans es farà l'acte amb Gerard Gumbau (12.45). El Girona fa festa avui. L'equip va treballar ahir a La Vinya i ho tornarà a fer demà i dijous abans de marxar cap a Albacete, on divendres a la nit disputarà la segona jornada de Lliga (22.00, Vamos).

A menys de quinze dies per tancar-se el mercat els moviments seguiran precipitant-se a Montilivi. En aquestes darreres hores l'opció Gallar (Osca) s'ha debilitat (va jugar amb els aragonesos a Las Palmas i va fer el gol de la victòria), i se n'han obert d'altres, com la de Jordi Calavera, exlateral de l'Olot i el Lugo que ara és a l'Eibar, on no compta per a Mendilibar. No només s'està pendent de les arribades, perquè tampoc les sortides s'han tancat. Aquí hi ha tres noms. Choco Lozano, Bounou i Stuani. El Cadis continua sospirant pel davanter hondureny, mentre que els altres, fins al 2 de setembre a mitjanit, són peces cobejades al mercat.