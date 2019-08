El pas endavant de Gumbau i Bueno

El Girona ha presentat aquest migdia dues de les seves últimes incorporacions: Gerard Gumbau i Santi Bueno. El migcampista gironí, que ja va debutar diumenge contra l'Sporting, torna al club on es va formar després de dues temporades al Leganés a Primera Divisió. Per a Gumbau, que ha signat per tres temporades, fitxar pel Girona no és cap pas enrere. Al contrari. "De categoria sí que és un pas enrere però serà un pas endavant a la meva carrera tornar al club de la meva ciutat", ha dit Gumbau. El de Campllong ha explicat que ser de la casa "ha de ser un plus" i que Pere Pons "és un gran exemple per a tothom".

Gumbau ha explicat que va viure "sensacions d'emoció" diumenge en el seu debut amb el Girona ."Estava molt content de poder tornar al club on vaig créixer i em vaig sentir molt segur al terreny de joc. Des de ben petit he estat aquí, passant per totes les categories fins a amateur quan vaig rebre una oferta professional molt important i vaig haver de marxar. Ara he crescut i torno amb les màximes ganes d'aportar el meu granet de sorra", ha dit.

Després de Gumbau ha estat el torn de Santi Bueno. El defensa uruguaià, de 20 anys, ha signat per cinc temporades després d'haver-se desvinculat del Barça i d'haver jugat els dos últims cursos al Peralada. Bueno arriba conscient que parteix amb desavantatge respecte els altres centrals de l'equip però té clar que donarà guerra. "Són més veterans i tenen més experiència però jo intentaré aprofitar totes les oportunitats que em doni l'entrenador". El central uruguaià ha reconegut que una de les seves característiques és "sortir amb la pilota jugada des del darrere".