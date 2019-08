Ramalho signa fins el 2022

El Girona ha concretat aquesta tarda el retorn del defensa Jonas Ramalho, que signa fins el 2022. El central basc havia quedat lliure el 30 de juny després de no renvoar contracte amb el club de Montilivi. Ara gairebé dos mesos després, i sense que s'hagi concretat cap oferta de Primera Divisió pel futbolista, les dues parts s'han posat d'acord per tornar a unir els camins. Ramalho, doncs, es compromet per tres temporades amb el Girona i enguany encetarà així la seva sisena campanya vestit de blanc-i-vermell. El basc va arribar el 2013 cedit per l'Athletic Club i, tret d'un parèntesi d'un curs (15-16), ha actuat sempre a Montilivi disputant 153 partits oficials amb el Girona.