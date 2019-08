2014-15 Va deixar un gran record a l'Olot

La d'enguany a Montilivi no serà la primera experiència de Jordi Calavera a les comarques gironines. El lateral de Cabra del Camp va defensar la samarreta de l'Olot la segona volta de la temporada 2014-15 a Segona B. Ho va fer amb 20 anys acabats de fer en qualitat de cedit pel Nàstic. El rendiment de Calavera a la Garrotxa va ser més que notable. De seguida es va fer l'amo del lateral dret i va jugar tots els minuts possibles de la segona volta (15 partits). Només es va perdre dos partits i van ser per sanció. Aquell Olot, dirigit per Arnau Sala primer i Rodri després i amb Enric Gallego (Getafe) i Germán Sánchez (Granada), entre d'altres, va acabar 13è sense patiments.