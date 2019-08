El Girona tanca el fitxatge d'Àlex Gallar

La setmana als despatxos de Montilivi està sent frenètica. Si ahir es concretava el retorn de Ramalho i la cessió de Calavera (Eibar), aquesta nit el Girona ha fet oficial l'arribada de l'extrem de l'Osca Àlex Gallar. El futbolista vallesà, de 27 anys, aterra a Montilivi després de despuntar a l'Osca les dues darreres temporades en què ha macat 12 gols en 63 partits. Gallar signa un contracte per les properes quatre temporades (fins el 2023) amb el conjunt gironí. Malgrat que no s'ha fet oficial, el Girona hauria pagat traspàs pel sabadellenc, que tenia una clàusula de 2 milions d'euros i contracte fins el juny del 2020 amb el conjunt aragonès.

Gallar, que va ser l'autor del gol de la victòria de l'Osca a Las Palmas en la primera jornada de Lliga (0-1) és un autèntic rodamón del futbol. Format al Terrassa (2009-10), el Mallorca el captar pel seu filial (2010-12) amb 19 anys. També va passar pel filial del Múrcia (2012) d'on va tornar a Catalunya per jugar a Tercera amb el Rubí (2013). També a Tercera, el Terrassa el va repescar l'estiu del 2013 i d'ençà de llavors la seva carrera ha anat in crescendo. Va fer el salt a Segona B amb el Cornellà i després ha estat important a l'Hèrcules (14-15) i la Cultural Lleonesa (15-16), amb qui va pujar a Segona A. L'Osca el va fitxar per 400.000 euros l'estiu del 2017 i amb els aragonesos va ascendir a Primera aquell curs. El curs passat es va estrenar a Primera i amb el descens, Gallar s'ha decidit a tornar a terres catalanes per jugar amb el Girona.