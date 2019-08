La Immortal vol una solució als problemes de visibilitat al gol sud de Montilivi

El Girona va estrenar-se diumenge passat a la Lliga amb un empat (1-1) contra l'Sporting de Gijón. Només el gol de Borja García al darrer minut va evitar una derrota que amb la diana d'Aitor García (m. 87) semblava inevitable. El gol del mitjapunta madrileny va néixer d'una passada de tiralínies de Samu Sáiz a Marc Gual que el badaloní va resoldre amb una bona assistència, i retall previ, cap a Borja García. Una jugada molt bonica que, tanmateix, alguns aficionats blanc-i-vermells no van poder veure amb detall. I és que dilluns la Penya Immortal va denunciar la situació que pateixen alguns dels seus membres als seients del gol sud. Es tracta dels problemes amb la visibilitat del terreny de joc d'aquest sector de l'estadi on també hi ha ubicat el Jovent Gironí. Aquest grup d'animació està dempeus i oneja unes banderes molt grosses durant els noranta minuts. La Penya Immortal, situada històricament al mateix sector, va comunicar la situació al club ja fa un temps i la temporada passada alguns dels seus membres van optar per pujar al gol sud superior. Ara, amb la retirada de la graderia retràctil, la situació es repeteix amb l'afegit que algunes de les seves antigues localitats al gol sud s'han venut a altres abonats. «No tenim res en contra del Jovent. Ells volen una grada d'animació per fer el que els agrada que és estar drets i moure bé les banderes. Nosaltres ja fa dos anys que demanem que es reubiquin a algun altre lloc on no molestin ningú», explica el president de la Immortal, Pepe Sierra, que assegura que «no hi ha cap problema» entre les dues penyes.

En aquest sentit, el dirigent penyista considera, a diferència del Girona, que és una «il·legalitat» que hi hagi gent dreta durant els partits. «Si volen tenir gent dreta, que creïn una grada d'animació. Hi ha una circular a la Lliga on explica com s'ha d'encabir el públic a la grada», recorda Sierra. En aquest sentit, diumenge passat durant el partit contra l'Sporting es van sentir alguns crits contraris als dirigents gironins per la gestió de les localitats d'aquest sector de l'estadi.