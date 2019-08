Ramalho i Jordi Calavera reforcen la línia defensiva

La recta final del mercat d'estiu està portant dies frenètics d'activitat a Montilivi, amb moviments tant d'entrada com de sortida. Aquesta setmana, i tot just avui som a dimecres, ja han caigut tres nous reforços, encara que un d'ells, Ramalho, sigui un vell conegut que, en el fons, continuarà a l'equip on ja militava la temporada passada. El retorn del central basc, concretat ahir al costat de l'arribada del lateral Jordi Calavera, cedit per l'Eibar, s'afegeixen a la incorporació, dilluns, del central Santi Bueno. I encara queden per davant tretze dies més, per acabar de reforçar la plantilla i, sobretot, intentar que no es debiliti amb la sortida del pal de paller: Cristhian Stuani.

Jonas Ramalho viurà una tercera etapa al Girona FC després d'haver-ne sortit per la porta del darrere el 30 de juny, quan se li va acabar l'últim contracte i veient que l'equip descendia, havia rebutjat renovar-lo. El central basc aspirava a mantenir-se a l'elit, però els dies han anat passant, no ha trobat destí, i al final ha acabat acceptant una nova proposta per tres anys a Montilivi. El jugador s'ha estat entrenant aquest estiu pel seu compte a Marbella al costat d'altres futbolistes bascos sense equip com Etxeita (ara al Getafe), Susaeta i Llorente. Havia sonat per diversos clubs (Leganés, Saragossa) i fins i tot no tancava la porta a sortir a l'estranger si podia jugar a Primera. Però ha acabat tornant al Girona. I a Segona divisió.

Montilivi és la casa d'adopció d'aquest defensa basc que va trepitjar per primer cop l'estadi el 2013, amb només 20 anys. Va debutar a Segona A en un partit contra l'Alabès, amb Ricardo Rodríguez a la banqueta. Des d'aleshores, ha completat 152 actuacions amb el Girona en cinc cursos. Format a les categories inferiors de l'Athletic, la trajectòria de Ramalho en el futbol professional està estretament lligada a Girona. El central va aterrar a Montilivi l'estiu de 2013 cedit pel club basc i s'hi va estar dues temporades. Superada un lesió de lligaments i després d'una temporada al Bilbao Athletic, Ramalho tornaria l'estiu de 2016 sent un dels protagonistes de l'històric ascens a Primera. A la màxima categoria, el defensa ha sigut un dels habituals aquestes dues darreres campanyes, amb prop de mig centenar de partits, tot i que al final del curs passat va acabar desapareguent de les alineacions d'Eusebio quan l'equip s'estava jugant la vida. Després de ser titular a Valladolid (1-0) en el duel on el Girona va començar a cavar la seva tomba, ja no va tenir més minuts en cap dels quatre partits que restaven (Llevant, Getafe, Sevilla i Alabès).

Uns mesos abans, després de les victòries als camps del Madrid, el Rayo i el Leganés que havien deixat la permanència molt ben encarrilada al mes de març, Ramalho i el Girona semblava que estaven condemnats a ampliar el seu idil·li. Ell mateix havia assegurat que estava molt còmode al club i a la ciutat i que veia a prop la renovació. La cosa es va acabar refredant, el Girona va baixar després d'un tram final horrible, i el 30 de juny va quedar desvinculat, sense que des d'aleshores hagués pogut trobar cap nou destí.

Amb l'arribada de Ramalho a Montilivi donen per tancada la línia de centrals amb cinc futbolistes. Segueixen de la temporada passada Alcalá, Juanpe i finalment Ramalho, i han arribat Ignasi Miquel (Getafe) i Santi Bueno (Peralada), per cobrir les baixes de Muniesa (Al-Arabi) i Bernardo (cedit a l'Espanyol). Unzué, diumenge contra l'Sporting, va apostar per jugar amb tres defenses a l'eix, tot i que posteriorment a la segona part va canviar el dibuix per situar dos centrals i dos laterals clàssics.



Un altre lateral

Ahir no només va caure Ramalho. El girona també va anunciar l'arribada del lateral Jordi Calavera, que arriba cedit per l'Eibar, on no comptava per Mendilibar. Calavera, nascut fa 24 anys a Cabra del Camp (Alt Camp), es va formar al futbol base del Nàstic de Tarragona. L'estiu del 2013 va fer la pretemporada amb el primer equip i ja s'hi integrava definitivament, tot i que també ho va compaginar amb participacions amb la Pobla de Mafumet, filial dels tarragonins. En el mercat d'hivern del 2015 els grana el van cedir a l'Olot, on va deixar un bon record, i tornà a Tarragona a finals de curs. La campanya següent va debutar amb el Nàstic a Segona A en un partit contra el Valladolid. A l'estiu de l'any següent, el nou defensa blanc-i-vermell assolia la Primera Divisió en incorporar-se a l'Eibar, tot i que allà amb prou feines ha comptat. En començar la temporada el van cedir al Lugo i, posteriorment a l'Sporting, on va oferir un gran nivell.

La temporada passada va estar a l'Eibar, sense protagonisme. Va jugar un minut a Primera, contra el Betis, en l'avantpenúltima jornada. I vuit a la Copa contra l'Sporting. Una ruptura muscular al recte anterior del quàdriceps de la cama esquerra li va fer la guitza tot el curs passat. Ara a Montilivi intentarà trobar el protagonisme perdut i farà competència a Maffeo. La cessió inclou una opció de compra pel Girona.