Lozano està pendent del Cadis i Planas marxarà a l'AEK Larnaka

D'ençà que va començar l'estiu la porta a Montilivi és oberta de bat a bat. Tant d'entrada com de sortida. Ahir es van confirmar les arribades de Jonas Ramalho i Jordi Calavera i abans no es tanqui el mercat el proper 2 de setembre n'arribaran encara més. Pel que fa a les sortides, a Montilivi hi ha casos també pendents de resoldre. Els més calents o que semblen més a prop de concretar-se són els del Choco Lozano i Carles Planas. Pel davanter hondureny continua la negociació amb el Cadis. En aquest sentit, ahir el director esportiu del conjunt andalús, Óscar Arias, va admetre que el Cadis «està ben posicionat» per fitxar Lozano però que la negociació és «difícil», sobretot per l'alt sou del futbolista. El Girona podria haver demanat incloure a l'operació Salvi Sánchez, un vell desig de Quique Cárcel, cosa que el Cadis no sembla disposat a acceptar. D'altra banda, Carles Planas podria estar tancant la desvinculació del Girona per signar per l'AEK Larnaka de Xipre. Planas, amb contracte fins el 2020, ja sap des de principi d'estiu que té la porta oberta i és molt a prop de concretar la seva sortida.