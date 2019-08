A Albacete sense Stuani

Després d'haver-se de conformar amb un empat en l'estrena de la competició contra l'Sporting a Montilivi (1-1), Juan Carlos Unzué prepara a consciència el partit de divendres a la nit contra l'Albacete. L'equip té previst sortir demà a la tarda amb autobús cap a terres manxegues a la recerca del primer triomf de la temporada. A l'expedició no hi seran Cristhian Stuani i probablement tampoc Johan Mojica. L'uruguaià manté els seus problemes al pubis i Unzué s'estima més no arriscar amb Mojica. El tècnic va explicar també que Ramalho encara no està al cent per cent físicament però que Calavera i Bueno tenen opcions d'entrar a la convocatòria. A més a més, el navarrès va valorar l'estat del mercat de fitxatges a una setmana i mitja perquè es tanqui.



els darrers fitxatges



Tant Jordi Calavera com Santi Bueno tenen força números d'entrar a la convocatòria de demà. En canvi, Ramalho haurà d'esperar. «Calavera serà un recanvi important a la dreta arran de la baixa de Valery. Té experiència i rendiment a Segona A i ve amb ambició i il·lusició després d'un any sense jugar». De Ramalho, Unzué va detallar que necessita posar-se a punt físicament. «No ha parat de treballar al gimnàs i amb un entrenador personal, però no és el mateix que estar en la dinàmica d'un equip».



àlex gallar



Qui també té possibilitats de ser demà a Albacete és Àlex Gallar. El darrer fitxatge gironí s'entrenarà avui a les ordres d'Unzué i podria entrar a la llista. «És un noi que té gol. Serà una alternativa clara a les altres opcions que tenim en atac. Té la capacitat per rebre entre línies i fer mal en espais reduïts però també alhora de córrer i conduir amb pilota. Busquem tenir alternatives a totes les línies i això ens farà més forts i menys previsibles».



el pivot que falta



Unzué no va ser contundent a l'hora de respondre si el migcampista que falta a l'equip és un pivot defensiu que mossegui. Tant és així que fins i tot va obrir la porta a la possibilitat que no acabi arribant aquest perfil de jugador. «Poden entrar dos tipus de migcampistes: un de més defensiu o un que jugui més entre línies per eliminar línies de pressió. Per la nostra manera de jugar podem jugar sense un pivot específic, i Gumbau, Granell o Diamanka poden fer aquesta feina. Ja veurem cap a quin perfil de mig anem. És un lloc que encara està per definir», deia.



aday benítez



El de Sentment va ser un dels més destacats diumenge passat contra l'Sporting. Aday va actuar primer de carriler i després de lateral esquerre. Unzué va revelar ahir que estan buscant un altre lateral per a l'esquerra però també va manifestar que està encantat amb Aday, a qui no només veu fent de carriler. «El veig als carrils i també a les mitges puntes quan juguem amb 4-3-3. Tenir Aday és un avantatge. Tant de bo el genoll li doni la possibilitat de poder jugar molt. Ens aporta molt».



stuani i mojica



El tècnic no va entrar a valorar el futur de l'uruguaià -«el tema de mercat l'ha de respondre ell»- però sí que va confirmar que no serà a Albacete. «Tenia ganes de ser amb nosaltres divendres però amb els metges hem decidit que encara no val la pena arriscar-se. Que treballi bé aquesta setmana i prepari millor el partit contra el Màlaga». Pel que fa a Mojica, Unzué va explicar que és difícil que viatgi demà. «No hem d'oblidar que ve d'un any sense competir. Té una ambició i una actitud fantàstiques per recuperar la versió d'abans de la lesió. Veig que fins i tot cal frenar-lo una mica. Ha d'anar agafant el ritme de partits».



choco lozano



L'hondureny, com Planas, és un altre dels homes a la rampa de sortida i el club està negociant amb el Cadis. Tot i això demà a Albacete podria tenir minuts. «Està en dinàmica de l'equip des del primer dia i fa tot el que pot dintre de les seves capacitats. De moment jo he decidit que no jugui, però contra l'Albacete és possible que tingui alguna oportunitat», va assegurar el tècnic.



els sistemes



Parlant de les variants tàctiques que té previst fer servir aquesta temporada amb el Girona, una vegada més el tècnic va reiterar que «no s'han de veure els canvis com a dubtes sinó com a fortalesa».