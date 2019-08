Gallar i Calavera entren a la llista de convocats pel partit d'Albacete

Juan Carlos Unzué ha fet pública la llista de convocats pel partit de demà a la nit a Albacete (22.00). El Girona viatja aquest migdia en autobús. Àlex Gallar, fitxat tot just dimecres a la nit de l'Osca, és la gran novetat. L'extrem, autor del gol que va donar la victòria als aragonesos a Las Palmas en la primera jornada, té molts números de tenir ja demà els seus primers minuts amb la seva nova samarreta blanc-i-vermella. El tècnic també ha convocat Jordi Calavera, que va arribar dimarts cedit per l'Eibar, però encara no dos dels altres fitxatges recents, Ramalho i Santi Bueno. A la citació, de 19 homes, tampoc hi figuren, com ja va anunciar el preparador, ni Mojica ni Stuani, a qui el cos tècnic vol evitar forçar després de dies arrossegant molèsties.





Els joves Resta i Jofre Cherta, que contra l'Sporting, diumenge passat, ja van estar a la banqueta, també continuen a la llista de convocats. El duel Albacete-Girona es jugad demà a les 22h, en directe per Vamos (Movistar+).