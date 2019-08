El Girona incorpora desequilibri i gol

La setmana està sent de bojos a les oficines de Montilivi. Ja sigui perquè s'acosta el tancament del mercat o perquè les sensacions no van acabar de ser del tot positives en l'estrena contra l'Sporting, la veritat és que el Girona està tancant operacions a un ritme frenètic els darrers dies. Dilluns es va concretar l'adeu de Marc Muniesa i l'alta de Santi Bueno, dimarts s'anunciava el retorn de Jonas Ramalho i la cessió per part de l'Eibar de Jordi Calavera i ahir també hi va haver moviment. El quart fitxatge de la setmana és el davanter Àlex Gallar. El davanter sabadellenc s'ha compromès per les properes quatre temporads (fins el 2023) després que el Girona arribés a un acord amb l'Osca pel seu traspàs. Les xifres de l'operació no es van fer públiques. Gallar, a qui li restava només un any de conracte amb l'Osca, tenia una clàusula de 2 milions i el Girona ja feia dies que li anava al darrere. El vallesà va ser l'autor del gol que va donar el triomf a l'Osca a Las Palmas (0-1) però no va celebrar-lo en una mostra clara de la seva voluntat d'anar-se'n.

Extrem o segon davanter, Gallar aterra a Girona amb 27 anys i en plena maduresa futbolística després d'una carrera meteòrica que l'ha dut de Tercera a Primera en només cinc temporades. Format al Terrassa, amb 19 anys i després de debutar a Segona B amb el primer equip, Gallar va fer les maletes cap al Mallorca (2010-12). Allà es va estar dos anys al filial amb poques oportunitats abans de passar al filial del Múrcia (2012) on va viure un calvari d'impagaments. Després d'entrenar-se un temps amb el San Cristóbal, de Primera Catalana, el Rubí (2013) li va obrir les portes a Tercera al gener i això li va permetre tornar al Terrassa, també a Tercera (2013-14). El seu bon paper va valer-li tornar a Segona B amb el Cornellà (14-15) i més tard l'Hèrcules (15-16) i la Cultural Lleonesa (16-17). Amb els lleonesos va pujar a Segona A però no s'hi va quedar perquè l'Osca va pagar-ne els 400.000 euros de la seva clàusula. Amb els aragonesos va toviure l'ascens i va marcar el primer gol a Primera Divisió. Ara, arran del descens, s'ha estimat més acceptar la proposta del Girona que li permet acostar-se a casa.

Amb Gallar, Unzué veu com disposa d'una peça ofensiva diferent a Cristhian Stuani, a Marc Gual i al Choco Lozano. Gallar és un segon davanter amb desequilibri, dribbling i gol que pot actuar tant per darrere d'un referent o bé en una de les bandes si el sistema és un 4-3-3. Gallar ha demostrat on ha jugat una bona capacitat golejadora. El seu màxim registre són els 17 a Segona B amb la Cultural l'any de l'ascens. A Segona A només hi ha jugat un curs amb l'Osca en què va aconseguir 8 dianes. A més a més, es tracta d'un jugador amb facilitat per repartir assistències. La direcció esportiva blanc-i-vermella coneix bé Gallar no només dels últims anys a l'Osca sinó de quan era a Tercera amb el Terrassa i el Rubí i més tard a Segona B amb el Cornellà.

Gallar ja no es va entrenar ahir amb l'Osca i es va desplaçar a Girona per sotmetre's a la revisió mèdica i signar posteriorment el contracte. Caldrà veure si Gallar, que avui farà el seu primer entrenament a les ordres d'Unzué, entra a la llista per viatjar a Albacete. Després que el Choco Lozano, que negocia la seva sortida al Cadis, ni escalfés contra l'Sporting, Gallar podria tenir opcions de format part de la convocatòria pel partit de demà a la nit (22.00 h) a l'estadi Carlos Belmonte.