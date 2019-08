Ramalho: «Això és casa meva i vull estar aquí al cent per cent»

Jonas Ramalho complirà enguany la seva sisena temporada a Montilivi després d'arribar a un acord dimarts per a renovar fins el 2022. Una situació estranya però que avui tant ell com Quique Cárcel han intentat argumentar. El màxim responsable esportiu gironí ha explicat que les negociacions per la seva renovació es van "aturar" al tram final de la temporada passada "per una situació de club". "A les últimes 10 jornades vam entrar en una situació d'estrès i vam aturar-ho no pas perquè ell no volgués renovar. Durant l'estiu hem anat mantinguen el contacte i al final s'ha produït la situació (la sortida de Muniesa) perquè ens entenguem".

Per la seva banda, Ramalho ha revelat que Cárcel li va dir al juny que volia que es quedés i ell li va respondre que no el descartés. Tot i això sí que ha admès que ha valorat la possibilitat de sortir a l'estranger. "Ho vaig valorar pel fet de viure una experiència nova a fora però al final és molt important ser a un lloc que és casa meva i que conec bé". En aquest sentit, Ramalho ha reconegut que li faria il·lusió lluir el braçalet de capità en alguna ocasió. El central basc és el jugador amb més antiguitat a la plantilla.