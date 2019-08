Àlex Gallar deixa la concentració d'Albacete per la mort del seu pare

Àlex Gallar no jugarà aquesta nit amb el Girona el partit de la segona jornada contra l'Albacete. Segons ha anunciat el club, el futbolista ha deixat la concentració i torna a casa després de la mort del seu pare. Gallar, fitxat dimecres de l'Osca, havia entrat l'endemà a la primera convocatòria d'Unzué i tenia números per disposar avui dels seus primers minuts de blanc-i-vermell. A la citació no caldrà substituir Gallar per cap altre futbolista perquè Unzué se n'havia endut 19 jugadors. Tant el club, com la Federació de Penyes, com diversos aficionats, ja han transmés missatges d'ànim i suport al jugador a travès de les xarxes socials.